الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سكرتير عام مساعد الدقهلية يعقد الاجتماع الدوري للجنة الإصحاح البيئي (صور)

اجتماع السكرتير العام،
اجتماع السكرتير العام، فيتو

عقد اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد محافظ الدقهلية، اجتماعا بأعضاء لجنة الإصحاح البيئي، لمتابعة الإجراءات المتخذة ضمن مهام أعمال اللجنة، ومتابعة تنفيذها وتكثيف ندوات التوعية بالسلوكيات البيئية السليمة، للحد من انتشار الأمراض، والمرور الميداني المستمر، لرصد أي تجمعات للمياه والبرك والتعامل معها على الفور، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وفي إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين>

السكرتير العام المساعد بمحافظة الدقهلية  يعقد الاجتماع الدوري للجنة الإصحاح البيئي 

واستعرض السكرتير المساعد جهود المراكز والمدن والأحياء، في تنفيذ إجراءات التخلص من المياه الراكدة وردم البرك والمستنقعات ومكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض، كما ناقش الجهود المبذولة للحماية من حمى الضنك والأمراض الناتجة عن ناقلات الأمراض، كذلك مناقشة ما تم اتخاذه في متابعة تطهير خزانات المياه بالمصالح الحكومية، كالمدارس والمستشفيات والمساجد بالتنسيق مع معامل شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور  عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، والدكتورة هويدا ابراهيم مدير الإنتاج الحيواني بالمحافظة مقرر اللجنة، ومسئولي مديريات الصحة والطب البيطري، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والزراعة، ومعهد بحوث الحيوان، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والإدارة العامة لشئون البيئة، والمرافق والمخلفات الصلبة ونواب رؤساء المراكز والمدن والاحياء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإصحاح البيئي البرك والمستنقعات التضامن الاجتماع التضامن الاجتماعي السكرتير المساعد الجهود المبذولة السكرتير العام المساعد الصحة والطب البيطرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الشرب والصرف الصحى المراكز والمدن والاحياء اللواء طارق مرزوق شركة مياه الشرب والصرف رؤساء المراكز والمدن والأحياء محافظ الدقهلية لجنة الإصحاح البيئي مياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

10 نباتات منزلية تمتص الطاقة السلبية وتجدد حيوية البيت

آمال ماهر: أتمنى تقديم ديو مع شيرين.. ووائل جسار من أجمل الأصوات

منال عوض: اختبارات تحديد المستوى بمركز سقارة تُجسّد نموذجًا لتطوير منظومة التدريب الحكومي

استشهاد 7 فلسطينيين بسبب المجاعة في قطاع غزة

الأكثر قراءة

8 قرارات جديدة وعاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

بيان عاجل من الكهرباء حول تأمين التغذية اللازمة لمحطة محولات جزيرة الذهب

وفاة لطفي لبيب، بدأ مسيرته الفنية متأخرا.. وهذه حقيقة ارتباطه بنجوى فؤاد

تعرف على موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

ما هو المرض الذي تسبب في وفاة الفنان لطفي لبيب؟

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

تألق صلاح، نتيجة الشوط الأول بين ليفربول ويوكوهاما

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر، ترتيب علامات الساعة الكبرى

خدمات

المزيد

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 30-7-2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

ورغم ذلك رفض تكريم السفارة الإسرائيلية.. شخصيات يهودية أبدع لطفي لبيب في تقديمها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر، ترتيب علامات الساعة الكبرى

دعاء الجمعة لتيسير العمل والتوفيق فيه

أخبر الله المؤمنين أنَّ الدنيا دار بلاء، ما معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads