سكرتير عام مساعد الدقهلية يعقد الاجتماع الدوري للجنة الإصحاح البيئي (صور)

عقد اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد محافظ الدقهلية، اجتماعا بأعضاء لجنة الإصحاح البيئي، لمتابعة الإجراءات المتخذة ضمن مهام أعمال اللجنة، ومتابعة تنفيذها وتكثيف ندوات التوعية بالسلوكيات البيئية السليمة، للحد من انتشار الأمراض، والمرور الميداني المستمر، لرصد أي تجمعات للمياه والبرك والتعامل معها على الفور، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وفي إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين>

السكرتير العام المساعد بمحافظة الدقهلية يعقد الاجتماع الدوري للجنة الإصحاح البيئي

واستعرض السكرتير المساعد جهود المراكز والمدن والأحياء، في تنفيذ إجراءات التخلص من المياه الراكدة وردم البرك والمستنقعات ومكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض، كما ناقش الجهود المبذولة للحماية من حمى الضنك والأمراض الناتجة عن ناقلات الأمراض، كذلك مناقشة ما تم اتخاذه في متابعة تطهير خزانات المياه بالمصالح الحكومية، كالمدارس والمستشفيات والمساجد بالتنسيق مع معامل شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، والدكتورة هويدا ابراهيم مدير الإنتاج الحيواني بالمحافظة مقرر اللجنة، ومسئولي مديريات الصحة والطب البيطري، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والزراعة، ومعهد بحوث الحيوان، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والإدارة العامة لشئون البيئة، والمرافق والمخلفات الصلبة ونواب رؤساء المراكز والمدن والاحياء.

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