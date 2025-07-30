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محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة الانتهاء من الخطة السنوية لرصف الطرق

الإسكندرية, فيتو
الإسكندرية, فيتو

كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بسرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة السنوية لرصف الطرق لهذا العام، بالإضافة إلى العمل على إعادة الشيء لأصله وترميم الحفر والمطبات في الشوارع الرئيسية والفرعية.

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وتنفيذًا لتكليفات المحافظ؛ فقد أنهت المديرية الخطة السنوية الخاصة برصف الطرق بنسبة تنفيذ بلغت ١٠٠٪؜ بنطاق حي وسط. 

وتم الانتهاء من رصف ٥ شوارع رئيسية تخدم قطاع كبير من المواطنين بنطاق الحي؛ وهي: (مدخل أبيس ١٠ الدائري- شارع الليثي العطارين- شارع عبد السلام رجب باب شرق- شارع البطاريات باب شرق - شارع تانيس باب شرق).

وأكدت محافظة الإسكندرية أن جميع أجهزة المحافظة تسعى جاهدة للاستجابة لأكبر عدد ممكن من مطالب المواطنين التي تتعلق برفع كفاءة الطرق. 

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الاسكندرية الفريق أحمد خالد حسن مديرية الطرق

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