محافظ القليوبية يوفر فرصة عمل لشاب من ذوي الهمم خلال لقاء المواطنين الأسبوعي

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاءه الجماهيري الأسبوعي اليوم بمدينة الخصوص، لمناقشة وحل المشكلات التي تواجه مواطني مدن الخصوص، شبين القناطر، والخانكة حيث شهد اللقاء تنوعًا في القضايا المطروحة، والتي تعكس حرص المحافظة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين المختلفة.



وتضمنت الحلول الفورية التي قدمها المحافظ توفير كرسي متحرك كهربائي لمواطن يعاني من عجز كامل، مما يسهم في إعانته علي ظروفه الحركية وسهولة تنقله.

محافظ القليوبية،توفير فرصة عمل لشاب من ذوي الهمم خلال لقاء المواطنين

وفي إطار جهود توفير فرص العمل، تم توفير ثلاث فرص عمل في القطاع الخاص لثلاثة مواطنين، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل لشاب من ذوي الهمم في وظيفة تتناسب مع إعاقته، مؤكدًا على التزام المحافظة بدمج هذه الفئة في سوق العمل.

كما وافق محافظ القليوبية على طلب أحد المتبرعين لإنشاء مسجد بمنطقة عرب التعليقات بالخانكة، لخدمة عمارات الإسكان هناك. وقد تم التنسيق الفوري مع مديرية الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص الأرض وبدء إنشاء المسجد في أقرب وقت ممكن، مما يعكس اهتمام المحافظة بتوفير الخدمات الدينية للمواطنين.

وفي سياق آخر، تم عرض مشكلة أحد المواطنين المتعلقة بتأخر تحرير عقد تقنين الوضع على أملاك الدولة. وعلى الفور، تم التنسيق لعرض المشكلة غدًا على اللجنة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تحرير العقد للمواطن، مما يبرز سرعة استجابة المحافظة لحل القضايا القانونية والإدارية.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها محافظ القليوبية، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها بفعالية، تأكيدًا على سياسة الباب المفتوح التي تتبناها المحافظة لخدمة أبنائها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والسيد السكرتير العام والسيد السكرتير العام المساعد وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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