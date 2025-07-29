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حوادث

المؤبد لتاجر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه للاتجار في الهيروين بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لتاجر، وتغريمه مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في مخدرى "الهيروين وindazole carboxamides" ولحيازته سلاح أبيض "كتر" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

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 المؤبد لتاجر وتغريمه مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه للاتجار في الهيروين بالقليوبية 

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
أحالت النيابة العامة المتهم: "محمود ص ع ح" السن ۳۱ - تاجر - ومقيم - شارع ورشة البلاط - شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في الجناية رقم ٣٥٥١١ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثاني شبرا الخيمة المقيدة برقم ٤٧٥٤ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ١٧/ ١٢ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرين مخدرين ( هيروين - indazole carboxamides)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.


وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (كتر).

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