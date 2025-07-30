اروي عطشك يا حران، حملة لتوزيع العصائر المثلجة على المواطنين بالإسكندرية (فيديو وصور)

قام أصحاب المحلات التجارية والشباب بتوزيع العصائر المجانية على المارة في منطقة اللبان وسط محافظة الإسكندرية بهدف إنعاشهم أثناء الموجة الحارة ومساعدتهم على التغلب على حرارة الصيف المرتفعة.

وبدأ هؤلاء الشباب النشطاء في حملة توزيع العصائر في الأماكن العامة بالمنطقة، كما قاموا بتجهيز خزان ثلج صغيرة مجهز بمشروبات العصير المثلجة والماء البارد، وذلك لتوزيعها بشكل مجاني على المارة في الشوارع والميادين الحيوية.

وقدم شباب المبادرة العصائر بابتسامة وحماس، وهم يستمعون إلى قصص المارة وتجاربهم في التعامل مع الحرارة الشديدة.

من جانبه قال محمد مصطفى مسئول المبادرة، إن الهدف من أعمال التوزيع هو تغلب المواطنين على الحرارة المرتفعة في الشوارع والطرقات.

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