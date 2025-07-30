الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اروي عطشك يا حران، حملة لتوزيع العصائر المثلجة على المواطنين بالإسكندرية (فيديو وصور)

حملة لتوزيع العصائر
حملة لتوزيع العصائر المثلجة على المواطنين بالإسكندرية

قام أصحاب المحلات التجارية والشباب بتوزيع العصائر المجانية على المارة في منطقة اللبان وسط محافظة الإسكندرية بهدف إنعاشهم أثناء الموجة الحارة ومساعدتهم على التغلب على حرارة الصيف المرتفعة.

مكتبة الإسكندرية تصدر العدد السابع من سلسلة "ملفات استراتيجية"

بطلب من جيسوس، النصر السعودي ينافس بورتو على موهبة برتغالية

وبدأ هؤلاء الشباب النشطاء في  حملة توزيع العصائر في الأماكن العامة بالمنطقة، كما قاموا بتجهيز خزان ثلج صغيرة مجهز بمشروبات العصير المثلجة والماء البارد، وذلك لتوزيعها بشكل مجاني على المارة في الشوارع والميادين الحيوية.

 

وقدم شباب المبادرة العصائر بابتسامة وحماس، وهم يستمعون إلى قصص المارة وتجاربهم في التعامل مع الحرارة الشديدة. 

من جانبه قال محمد مصطفى مسئول المبادرة، إن الهدف من أعمال التوزيع هو تغلب المواطنين على الحرارة المرتفعة في الشوارع والطرقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصيف الاسكندرية درجة الحرارة

مواد متعلقة

جامعة دمنهور تشدد على توفير الدعم لطلاب الثانوية العامة خلال فترة التنسيق (صور)

الزمالك يحسم موقفه من محمد السيد وعواد يبلغ الزمالك بقراره النهائي.. ويؤجل صفقة الجناح الأجنبي بسبب الجفالي

مكتبة الإسكندرية تصدر العدد السابع من سلسلة "ملفات استراتيجية"

الأكثر قراءة

8 قرارات جديدة وعاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

بيان عاجل من الكهرباء حول تأمين التغذية اللازمة لمحطة محولات جزيرة الذهب

وفاة لطفي لبيب، بدأ مسيرته الفنية متأخرا.. وهذه حقيقة ارتباطه بنجوى فؤاد

تعرف على موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

ما هو المرض الذي تسبب في وفاة الفنان لطفي لبيب؟

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

تألق صلاح، نتيجة الشوط الأول بين ليفربول ويوكوهاما

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر، ترتيب علامات الساعة الكبرى

خدمات

المزيد

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 30-7-2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

ورغم ذلك رفض تكريم السفارة الإسرائيلية.. شخصيات يهودية أبدع لطفي لبيب في تقديمها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر، ترتيب علامات الساعة الكبرى

دعاء الجمعة لتيسير العمل والتوفيق فيه

أخبر الله المؤمنين أنَّ الدنيا دار بلاء، ما معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads