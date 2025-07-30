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محافظات

حملات مكثفة على محطات تموين السيارات بالإسكندرية

حملات مكثفة على محطات
حملات مكثفة على محطات تموين السيارات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة بالإسكندرية اليوم حملات مكثفة على محطات تموين السيارات.

 

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جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، بإشراف المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية.

وقد قامت إدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة وفريق العمل المكون من: باكينام مصطفى والدكتورة أمانى الجزار بمحملات مكثفة على محطات تموين السيارات.

حملات مكثفة على محطات تموين السيارات

أسفرت نتائج الحملات عن ضبط محطة تموين سيارات لقيامها بتجميع كمية من “بنزين ٩٢”، وقدرها ٤٣٣٣ لترا.

كما تم ضبط محطة تموين سيارات لقيامها بتجميع كمية من "بنزين ٨٠"، وقدرها ١٣١٩ لترا، وسحب عينة من زيت السيارات للتأكد من صلاحية الاستخدام من عدمه.

تم تحرير محضر حيازة زيوت سيارات بدون فواتير، والتحفظ على ٢٣ عبوة سعة واحد لتر، وتحرير محضري بيع سجائر بسعر أزيد من المحدد، وتحرير محضر عدم الاعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، إضافة إلى تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية.

 

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