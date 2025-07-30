نجم الهلال السابق: سالم الدوسري أفضل لاعب سعودي لأنه الأكثر انضباطا

أكد نواف العابد نجم الهلال السابق، أن سالم الدوسري قائد الزعيم الحالي هو أفضل لاعب سعودي، موضحا أنه الوحيد الذي استفاد من الاحتراف الخارجي.

نواف العابد

وكان العابد أحد أبرز مواهب قطاع الناشئين بنادي الهلال، حيث تم تصعيده للفريق الأول عام 2008 واستمر في النادي لمدة 12 عاما، حتى رحل صوب الشباب في 2020.

الدوسري الأفضل

وقال العابد في فيديو متداول عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أفضل لاعب سعودي في الوقت الحالي، هو سالم الدوسري بدون نقاش، وذلك بسبب الانضباطية التي يتمتع بها وتركيزه المستمر على التطور".



وأضاف: "دائما ما أقول إن الدوسري هو الأكثر انضباطا، وهذا هو سر تألقه واستمراريته، فهو اللاعب الوحيد الذي استفاد من الاحتراف الخارجي (فياريال)".

وتابع: "لقد سافر العديد من اللاعبين للاحتراف في سن صغير، وتعلموا بعض الأمور والفكر اختلف، لكن سالم الدوسري واصل العمل والتطور، وهذا ما يميزه على الجميع".

وأتم: “أتمنى من اللاعبين الحاليين أن يتعلموا من انضباطية سالم الدوسري من أجل السير على نهجه في الملاعب”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.