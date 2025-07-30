الأربعاء 30 يوليو 2025
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ساخرون

ساخرون.. غراب البين يكتب: فضائح البنى آدمين

غراب البين، فيتو
غراب البين، فيتو

بعد يوم طويل من اللف والدوران والمرازية فى خلق الله.. قررت أريح جتتى ساعتين.. فوقفت على فرع الشجرة وانكمشت بين أجنحتى وقبل أن أغمض عيناى، سمعت صوتا يأتى من المقهى أسفل الشجرة لشاب يقول: هو أنا إمتى هبقى ترند زى الناس دى واجمعلى شوية دولارات؟! 

فيرد عليه صديقه قائلا: ساهله وبسيطة.. إنت بس فكر في حاجة ممكن تفضح نفسك بيها أو تفضح أحد أقاربك أو حتى خطيبتك.. ساعتها هتنام وتصحى تلاقى نفسك أشهر من البلوجر هدير عبدالرازق.

 

وهنا أدركت إن الليله دى مافيهاش نوم فوقفت على قدمى ونفشت ريشى وأخذت أنعق بأعلى صوت "قاق قاق" فراح الشابان يهشوننى ويقولون لى: غور من هنا يا غراب البين جبتلنا النكد والفقر.. فهربت مسرعا ولسان حالى يقول: بقا أنا اللى جبتلكم النكد والفقر يا شوية بنى آدمين أم أنكم من تنكدون على أنفسكم وعلى باقى خلق الله؟!.. 

 

يعنى هما البنى آدمين خلاص أصبح كل طموحهم الترند والدولارات حتى ولو على حساب شرفهم وسمعتهم؟! ياخى جاتها ستين ألف نيلة اللى عايزة تخلف بنى آدمين زيكم كل أملهم في الترند والدولارات!

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