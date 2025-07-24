شاهد آخر ظهور لـ هالك هوجان على حلبة المصارعة

تلقى عشاق المصارعة الحرة حول العالم، اليوم الخميس، خبرًا صادمًا بوفاة الأسطورة هالك هوجان، بشكل مفاجئ في منزله الواقع بولاية فلوريدا الأمريكية.

وكان هوجان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، أحد أشهر الوجوه في عالم المصارعة المحترفة، وصعد نجمه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وكان له دور محوري في انتشار اتحاد WWE حول العالم بشخصيته الفريدة وجاذبيته وجماهيريته الواسعة.

وطوال مسيرته المهنية، فاز هوجان ببطولات العالم، وتصدر العديد من فعاليات راسلمينيا، وساهم لاحقا في إحداث نقلة نوعية في WCW.

اتحاد المصارعة يعلن وفاة هوجان

وأعلن اتحاد مصارعة المحترفين عبر حسابه بمنصة إكس، عن وفاة المصارع الأسطوري هوجان عن عمر ناهز 71 عاما، بعد نوبة قلبية داهمته في منزله بولاية فلوريدا.

رحلة هوجان مع المصارعة الحرة

بدأت رحلة هوجان مع المصارعة الحرة في عام 1978، بعد أن بدأ مسيرته الرياضية مع اللعبة قبل أن يقتحم مجال مصارعة المحترفين، وتألق بعدها بشكل لافت وأصبح أحد أساطير اللعبة.

وكان لهوجان تأثير كبير في انتشار المصارعة عالميًا، وكان أول نجم بارز في WWE وأصبح النجم الأكثر شعبية في اللعبة خلال فترة الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي.

وتوج هوجان بلقب WWE ست مرات، بخلاف أنه اتجه للتمثيل وشارك في عدة أفلام سينمائية خلال حياته.

آخر ظهور لـ هوجان في حلبة المصارعة

وكان آخر ظهور للراحل هوجان على حلبة مصارعة WWE في شهر يناير الماضي، في حلقة Monday Night Raw في إنجلوود بولاية كاليفورنيا.

عانى هوجان بعض المشاكل الصحية، خاصة في ظهره بعد سنوات من التدريب على رفع الأثقال.

وفي يناير 2013، رفع هوجان دعوى قضائية بتهمة الإهمال الطبي ضد أحد المعاهد الأمريكية، مطالبًا بتعويض قدره 50 مليون دولار أمريكي.

الظهور الأخير لهولك هوجان في WWE. pic.twitter.com/ZmjA0RIbAy — سوبر ريسلينغ (@super__wrestlng) July 24, 2025

تفاصيل وفاة هوجان في منزله

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن عدة وحدات من سيارات الشرطة وفرق الإسعاف شوهدت خارج منزل أسطورة WWE، هوجان الذي تم نقله على سيارة إسعاف.

وهرعت خدمات الطوارئ الطبية إلى منزله في كليروبتر بولاية فلوريدا في الصباح الباكر، استجابة لنداء سكتة قلبية.

قبل أسابيع قليلة من وفاته، نفت زوجة هوجان، سكاي ديلي، علنا التكهنات بأنه في غيبوبة، مؤكدة للجماهير أن قلبه قوي، وأنه يتعافى بثبات من العمليات الجراحية الأخيرة.

وترك هالك هوجان إرثا عريقا تجاوز حدود المصارعة، حيث شارك في العديد من الأعمال السينمائية، والتليفزيونية ما جعل له جماهيرية جارفة.



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