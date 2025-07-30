نجم الهلال السعودي يرحب بالانضمام إلى فنربخشة بسبب مورينيو

يواصل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، مطاردة العديد من اللاعبين، بهدف تدعيم صفوف فريقه بأقوى الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهذه المرة من الهلال السعودي.

وشهدت الأيام الأخيرة، نجاح النادي التركي فنربخشة في الحصول على خدمات الكولومبي جون دوران، مهاجم النصر السعودي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

مورينيو يريد جواو كانسيلو في فنربخشة

وبحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن مورينيو صوب سهامه نحو مواطنه جواو كانسيلو، الظهير الأيمن لفريق الهلال، وهو ما رحب به النجم البرتغالي الذي قد يرحل عن صفوف الفريق السعودي بالصيف الجاري.

وذكرت الصحيفة أن "كانسيلو مستعد لتخفيض راتبه السنوي البالغ 15 مليون يورو، من أجل تسهيل عملية انتقاله للنادي التركي".

وتبدو الصفقة صعبة للغاية، خاصة أن كانسيلو انضم لصفوف الهلال مطلع الموسم الماضي، من أجل تعويض رحيل سعود عبد الحميد إلى روما.

وكلفت الصفقة خزائن الهلال حوالي 30 مليون يورو حصل عليها مانشستر سيتي نظير التخلي عن كانسيلو الذي وقع على عقد مدته 3 مواسم.

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