حملات مُكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة بناء دون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين، واسترداد حق الدولة.

وفي هذا الإطار، شن حى المنتزه أول حملة مُكبرة لإزالة التعديات شملت تنفيذ ٦ قرارت إزالة لمتغيرات مكانية عبارة عن أعمدة بالدور الخامس علوي بأحد العقارات بعزبة المراغي، وكذا إزالة سقف صاج بالدور الثاني علوي بعزبة الدكاترة، فضلا عن إزالة أعمدة وحوائط بالدور الثاني علوي بأحد العقارات بعزبة قرداحي، بالإضافة إلى إزالة أسوار وحوائط بالدور الأرضي على مساحة ١٧٥٠ مترا بعزبة كردون وعزبة حماس.

إزالة عقار مكون من سبعة أدوار علوية

ونفذ حى المنتزه ثان حملة مكُبرة تمكنت من إزالة عقار مكون من سبعة أدوار علوية، وكذا إزالة أعمدة بالدور الرابع علوي بأحد العقارات، وإزالة أعمدة بالدور السابع والسادس علوي بعزبة الرحامنة فضلا عن إزالة سقف صاج على مساحة ٣٠٠ متر بعزبة الرحامنة، بالإضافة إلى إزالة أسوار على مساحة ٣٠٠متر بعزبة كرملة، وكذا إزالة أسوار من الطوب الأبيض على مساحة ٢٠٠٠ متر، وإزالة مبنى دور أرضي، على مساحة ٤٥٠ مترا بعزبة العرب.

وقام حى وسط حملة مُكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة متغير مكاني بقرية أبيس 8/3 عبارة عن غرفة بالدور الثالث علوي بأحد العقارات على مساحة 10م٢، وكذا إزالة سور آخر مساكن الضباط والتحفظ على كمية من حديد التسليح.

وواصل حى العامرية أول حملاته لإزالة التعديات شملت إزالة متغير مكاني عبارة عن حوائط وأعمدة بمنطقة العامرية، وكذا إزالة ٥ متغير مكاني عبارة عن حوائط بمنطقة النهضة، فضلا عن تنفيذ ٢ قرار إزالة بالطريق الصحراوي بمنطقة مرغم واسترداد نحو ٥٣٨٩ مترا مربعا تقريبًا، بالإضافة إلى إزالة ٦ متغيرات مكانية عبارة عن حوائط وأسوار بمنطقة عبد القادر.

بينما قام حى العامرية ثان حملة مُكبرة شملت إزالة الدور الأرضي والأول علوي على مساحة ١٠٠ متر بقرية مصطفى كامل، وكذا إزالة حوائط بالدور الأول علوي علي مساحة ١٠٠متر بقرية اليمن، فضلا عن إزالة هنجر على مساحة تقدر بـ٧٥٠ مترا، بالإضافة إلى إزالة أسوار على مساحة ٥٠٠ متر بنجع هليل منطقة الهوارية.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية، في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مع الإزالة الفورية في المهد لأي تعديات جديدة.

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