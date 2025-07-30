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مدير تعليم الجيزة يتفقد خدمة الشباك الواحد ويوجه بسرعة إنجاز مصالح أولياء الأمور

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة يتفقد خدمة الشباك
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تابع سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خدمة الشباك الواحد بديوان عام المديرية، للتأكد من سرعة إنجاز الخدمات لأولياء أمور الطلاب بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسئولين والمواطنين وتلقي شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها.

وجاء ذلك بتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

خدمة المواطنين بتعليم الجيزة 

وتفقد عطية مكاتب خدمة المواطنين بالديوان العام، وتحدث مع أولياء الأمور عن المعوقات التي تواجههم، وحرص على تفقد مركز خدمة المواطنين وتوافر سبل الراحة لهم أثناء تأدية مصالحهم داخل المديرية وتوافر المقاعد والمراوح أثناء إنجاز مصالحهم.

 

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وأصدر تعليماته للعاملين في مركز خدمة المواطنين بحسن التعامل مع المواطنين وعدم التعطيل وسرعة إنجاز مصالحهم خلال وقت قصير ومحدد، حتى لا يحدث تكدس أمام شبابيك تقديم الخدمات.

ورافق وكيل الوزارة ريحاب عريق وكيل المديرية ومسئول العلاقات العامة والأمن والمراحل الثلاثة.

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