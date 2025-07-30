الأربعاء 30 يوليو 2025
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حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار بالمعصرة

التنقيب عن الاثار،
التنقيب عن الاثار، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة المعصرة.

تلقى قسم شرطة المعصرة معلومات سرية تفيد بقيام عاطلين بالتنقيب عن الآثار بدائرة القسم، وبالفحص وإجرء التحريات اللازمة، تبين صحة المعلومات، وتم التوصل إلى المتهمين وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية.

وبإعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين وعثر بحوزتهما على أدوات حفر وأحبال وتبين أنهما حفرا حفرة عميقة داخل العقار بعمق ٦ أمتار وبعرض ٤ أمتار.


وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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