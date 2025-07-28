تعليم الجيزة: إحالة ملاحظ ورئيس كنترول ومدير مدرسة للتحقيق بامتحانات الدور الثاني

أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، زيارة تفقدية لعدد من مدارس إدارة العمرانية التعليمية، وذلك لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، والوقوف على مدى جاهزية المدارس من حيث أعمال الصيانة استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 /2026.

عطية يتابع امتحانات الدور الثاني ويشدد على الانضباط واستعداد المدارس للعام الجديد

وخلال الجولة، تفقد اللجان الامتحانية واطمأن على سير الامتحانات، والتزام الملاحظين بالتعليمات، ووجه بضرورة توفير بيئة هادئة وآمنة تضمن أداء الطلاب للامتحانات في أفضل ظروف ممكنة.



امتحانات الدور الثاني محافظة الجيزة

كما قرر "عطية" إحالة كل من ملاحظ لجنة، ورئيس الكنترول، ومدير إحدى المدارس إلى التحقيق الفوري، نظرًا لتقصيرهم في أداء المهام المكلفين بها، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو إهمال يمس مصلحة الطلاب أو يعوق انتظام العملية التعليمية.



وفي رسالة واضحة، شدد على أن المتابعة الميدانية ستستمر بشكل يومي في جميع الإدارات التعليمية، بهدف:

ضمان حسن سير امتحانات الدور الثاني.

رصد مدى انضباط المدارس وجاهزيتها للعام الجديد.

التأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة الضرورية.

تعزيز قيم الانضباط والمسئولية بين جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.

ووجه "عطية" بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والضرورية قبل بدء الدراسة، مؤكدًا أن العام الجديد يجب أن ينطلق وسط بيئة تعليمية آمنة، نظيفة، ومحفزة للتعلم.

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