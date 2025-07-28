الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليم الجيزة: إحالة ملاحظ ورئيس كنترول ومدير مدرسة للتحقيق بامتحانات الدور الثاني

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة

أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، زيارة تفقدية لعدد من مدارس إدارة العمرانية التعليمية، وذلك لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، والوقوف على مدى جاهزية المدارس من حيث أعمال الصيانة استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 /2026.

عطية يتابع امتحانات الدور الثاني ويشدد على الانضباط واستعداد المدارس للعام الجديد

وخلال الجولة، تفقد اللجان الامتحانية واطمأن على سير الامتحانات، والتزام الملاحظين بالتعليمات، ووجه بضرورة توفير بيئة هادئة وآمنة تضمن أداء الطلاب للامتحانات في أفضل ظروف ممكنة.
 

امتحانات الدور الثاني محافظة الجيزة 

كما قرر "عطية" إحالة كل من ملاحظ لجنة، ورئيس الكنترول، ومدير إحدى المدارس إلى التحقيق الفوري، نظرًا لتقصيرهم في أداء المهام المكلفين بها، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو إهمال يمس مصلحة الطلاب أو يعوق انتظام العملية التعليمية.

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد امتحانات الدور الثاني بمعهد بنها الإعدادي الثانوي بنين

اليوم، انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي


 وفي رسالة واضحة، شدد على أن المتابعة الميدانية ستستمر بشكل يومي في جميع الإدارات التعليمية، بهدف:
ضمان حسن سير امتحانات الدور الثاني.
رصد مدى انضباط المدارس وجاهزيتها للعام الجديد.
التأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة الضرورية.
تعزيز قيم الانضباط والمسئولية بين جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.

 ووجه "عطية" بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والضرورية قبل بدء الدراسة، مؤكدًا أن العام الجديد يجب أن ينطلق وسط بيئة تعليمية آمنة، نظيفة، ومحفزة للتعلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الجيزة امتحانات الدور الثاني المدارس للعام الجديد العام الدراسي الجديد

مواد متعلقة

اليوم، انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي

غدا، انطلاق امتحانات الدور الثاني بدمياط وإجراءات مكثفة لضمان الانضباط

بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي غدا

جدول مواعيد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة

الأكثر قراءة

93.5% للطب و92% للصيدلة و90% للهندسة، مؤشرات تنسيق الكليات 2025

تعليم الجيزة: إحالة ملاحظ ورئيس كنترول ومدير مدرسة للتحقيق بامتحانات الدور الثاني

برغم امتلاء بحيرة سد النهضة، خبير: إثيوبيا تحجز 90 مليار متر مياه عن مصر

جريمة تهتز لها السماء، ضبط شاب بعد 3 ساعات من طعنه لأمه بسكين بسبب 250 جنيها

تحرك جديد من الزمالك لحسم صفقة حامد حمدان

بعد عودته لساعات، انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن الجيزة

تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات تنسيق طب بشري بالجامعات الحكومية

الدليل الشامل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2025

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر القصدير اليوم الإثنين في الأسواق

رابط موقع تنسيق الجامعات 2025، انطلاق تسجيل الرغبات غدا

المزيد

انفوجراف

في انتظار تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقدونس في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبًا

هل يحق للأب أخذ منقولات ابنته بعد زواجها؟ رد حاسم من الإفتاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 28 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads