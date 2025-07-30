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أخبار مصر

مبادرة تعليمية للإرشاد السياحي لذوي الإعاقة البصرية بمتحف الزعفران

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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 أطلق متحف قصر الزعفران بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب - مركز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة مبادرة تدريبية للإرشاد السياحي  مخصصة لذوي الإعاقة البصرية، عن "مهارات الإرشاد السياحي لذوي الإعاقة البصرية"(المستوى الأول) تحت شعار “معًا نضيء المعرفة”.

ويأتي ذلك تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس لأول مرة في المتاحف المصرية، مما يعد خطوة رائدة نحو دمج أصحاب الهمم في المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة بهدف توفير تجربة تعليمية وثقافية شاملة ومتكاملة لطلابنا من ذوى الإعاقة داخل متحف الزعفران بجامعة عين شمس، حيث إن المتحف مساحة متاحة للجميع دون استثناء؛ وتأكيدا على أن أصحاب الهمم ليسوا فقط جمهورًا للمتحف، بل شركاء فاعلين فيه، وزملاء مساهمين في المجتمع.

كما تأتي هذه الخطوة لتعكس توجهًا حقيقيًا نحو التمكين والمساواة، ولتفتح آفاقًا جديدة في مجال العمل الثقافي والسياحي في مصر.

وتهدف المبادرة إلى:
ـ  تهيئة بيئة المتحف لتكون أكثر شمولية وسهولة فى الوصول.

ـ تقديم جولات تعليمية بمرافقة متخصصين وأكاديميين.

ـ تعزيز الوعى المجتمعى بأهمية الدمج مع كل أفراد المجتمع.

وذلك خلال فترة الاجازة الصيفية بداية من شهر أغسطس 2025 الأحد من كل أسبوع.

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