القاهرة السينمائي ينعي لطفي لبيب، وحسين فهمي: كان فنانا مثقفا وامتلك حسا راقيا

نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان الكبير لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع، قدّم خلالها عشرات الأدوار التي رسخت مكانته في قلوب الجماهير والنقاد على حد سواء.

مهرجان القاهرة ينعي لطفي لبيب

وجاء في بيان المهرجان: “لقد كان لطفي لبيب رمزًا للفنان المثقف والواعي، فنانًا أصيلًا تميز بالحضور الطاغي والموهبة الفريدة، سواء في الكوميديا أو الدراما، وأغنى الساحة الفنية بعدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، وترك إرثًا فنيًّا وإنسانيًّا سيبقى خالدًا في ذاكرة الثقافة العربية”.

حسين فهمي

وقال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "رحيل الفنان الكبير لطفي لبيب خسارة كبيرة للفن المصري والعربي. لقد كان فنانًا مثقفًا وملتزمًا، وامتلك حسًّا إنسانيًا راقيًا انعكس في كل أدواره. وسيظل اسمه محفورًا في ذاكرة السينما المصرية. نعزي أنفسنا وأسرته ومحبيه، ونتمنى أن يلهم إرثه الأجيال القادمة".

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