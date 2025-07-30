حكمت أبو زيد.. أول وزيرة مصرية.. اعترض الإخوان على ترشيحها.. وصفها عبد الناصر بالقلب الرحيم.. وهذا سر إسقاط الجنسية المصرية عنها

حكمت أبو زيد، بنت الصعيد التي أصبحت أول وزيرة فى مصر، وزيرة الشئون الاجتماعية، متمردة ثائرة، تزعمت ثورة الطالبات وهي بالمرحلة الثانوية ضد الإنجليز وضد الدستور في الأربعينيات من القرن الماضي، فتحت الباب للمرأة المصرية لتولى أرفع المناصب، عظيمة من عظيمات مصر.. لقبها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بقلب الثورة الرحيم، رحلت في مثل هذا اليوم 30 يوليو عام 2011.

ولِدت حكمت أبو زيد ــ وزيرة الشئون الاجتماعية ــ في قرية نزالي جانوب بالقوصية محافظة أسيوط عام 1916، آمن والدها بضرورة ثقافة الإنسان فأعد فى بيته مكتبة ضخمة فى جميع انواع المعرفة تربى عليها أبناؤه، تنقلت بين المدارس بسبب ظروف عمل رب الأسرة، الذى كان يعمل ناظرا بالسكك الحديدية، حصلت على التوجيهية من مدرسة حلوان الثانوية للبنات الداخلية، ولم يكن بحلوان حينذاك مدن جامعية فأقامت بجمعية بنات الأشراف التي أسستها رائدة التعليم نبوية موسى، والتحقت بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم التاريخ، وكان عميد الكلية الدكتور طه حسين الذي تنبأ لها بمكانة رفيعة في المستقبل.

دكتوراه في علم النفس

عملت حكمت أبو زيد بعد تخرجها وسط تحدي الأقارب اعتراضا على خروجها للتعليم والعمل أيضا، فعملت مدرسة في مدرسة حلوان الثانوية وهي نفس المدرسة التي تخرجت فيها، وحصلت على دبلوم التربية العالي من وزارة التربية العالي من وزارة التعليم بالقاهرة في 1944، ثم سافرت إلى انجلترا وحصلت على الماجستير من جامعة سانت آندروز باسكتلندا في 1950 في التربية وعلم النفس، ثم على الدكتوراه في علم النفس التربوي من جامعة لندن بإنجلترا في 1955 وعادت في نفس العام لتعمل بالتدريس في كلية البنات جامعة عين شمس، وكانت أسماء فهمي عميدة الكلية.

عضوة في المقاومة الشعبية

انضمت الدكتورة حكمت أبو زيد في نفس العام لفرق المقاومة الشعبيَّة، حتى كانت حرب العام 1956 فبدأت تتدرَّب عسكريًا مع الطالبات، وسافرت إلى بورسعيد مع سيزا نبراوي، وإنجي أفلاطون، وشاركن في كل شيء من الإسعافات الأولية، حتى المشاركة في المعارك العسكريَّة وعمليات القتال ضد العدو.



وفي عام 1962 وقع الاختيار على الدكتورة حكمت أبو زيد لتولي منصب وزيرة الشئون الاجتماعية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر لتصبح أول امرأة مصرية تتولى هذا المنصب الوزاري أو أي منصب في الحكومة، وقوبل قرار تعيينها بمنصب وزير بالرفض الشديد من قبل جماعة الإخوان الإرهابية التي شنت هجوما بالغا على الرئيس جمال عبد الناصر بدعوى أنه لا يجوز شرعا تولي امرأة أيا من المناصب القيادية وما يتعلق بمقاليد الحكم، واستمرت أربع سنوات في الوزارة مع قيامها بالتدريس في الجامعة.

ساهمت حكمت أبو زيد كوزيرة لـ الشئون الاجتماعية في وضع قانون 64 وهو أول قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية، وأقامت مشروعات الأسر المنتجة والرائدات الريفيات، وعندما وقعت هزيمة 1967، كلفها عبد الناصر بالاهتمام بالرعاية الاجتماعية لأسر الجنود الموجودين على الجبهة المصرية، وحققت نجاحا منقطع النظير، وفي عام 1969 قامت حكمت بالإشراف على مشروع تهجير أهالي النوبة بعد تعرضها للغرق نتيجة بناء السد العالي، مما جعل الرئيس جمال عبد الناصر يطلق عليها لقب "قلب الثورة الرحيم".

قصر ثقافة بدلا من بيت الثقافة

كان للدكتورة حكمت أبو زيد السبق فى إطلاق اسم قصر على بيوت الثقافة المنتشرة في المدن والمراكز، وتقول أبو زيد: قد أبلغني الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة إعجاب الرئيس وشكره على هذا الاقتراح الذي أصبح قرارا وطبق على بيوت الثقافة مما خفف من وقع كلمة قصر على آذان البسطاء لارتباطها بالقهر والإقطاع فأصبحت الآن مرتبطة بالنشاط الثقافي.

الوزيرة حكمت أبو زيد

بعد رحيل عبد الناصر أسقط الرئيس السادات الجنسية المصرية عن الدكتورة حكمت أبو زيد وزيرة الشئون الاجتماعية سابقا، وتم اتهامها بالخيانة العظمى بسبب معارضتها لمعاهدة السلام وأطلقوا عليها الإرهابية والجاسوسة، واتهمها بالتعاون مع الفريق سعد الشاذلي على قلب نظام الحكم، وذهبت هي وزوجها المستشار محمد الصياد للإقامة في ليبيا لمدة عشرين عاما، وصودرت أملاكها، إلى أن أصدرت المحكمة العليا عام 1991 قرارها بإلغاء الحراسة على ممتلكاتها، وحقها في حمل جواز السفر المصري والتمتع بالجنسية المصرية، وفور علمها بذلك قررت العودة لمصر إلى أن توفيت في مثل هذا اليوم عام 2011.

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