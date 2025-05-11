وزيرة التضامن تلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حنين السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، بحضور أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

وذلك على هامش احتفال وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على انطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي أقيم اليوم تحت رعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين في مجال الحماية الاجتماعية والاستفادة من التجربة المصرية في ذلك المجال، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالوزيرة اللبنانية في بلدها الثاني مصر وحرصها على حضور احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، معلنة استعداد الوزارة التام على نقل التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك مساحة كبيرة للتعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" يعد برنامجا وطنيا سهل التطبيق، حيث استفاد منه 7.7 مليون أسرة منذ انطلاقه وتخارج منه 3 ملايين أسرة والآن يستفيد منه 4.7 مليون أسرة.

مساعدات « تكافل وكرامة»

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم التصديق على قانون الضمان الاجتماعي وبه صندوق " تكافل وكرامة" والذي به جانب استثماري، مشددة على أنها أصدرت كذلك منشورا لتشجيع الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» على الاستفادة من برنامج الإدخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة، دون إخراجهم من البرنامج، حيث سيستمرون في الحصول علي مساعدات « تكافل وكرامة».

برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"

ومن جانبها حرصت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية على تهنئة وزيرة التضامن الاجتماعي على نجاح احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" وحرصها على المشاركة في الاحتفالية والاستفادة من التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية أنهم يطبقون برنامج " أمان" شبيه لبرنامج " تكافل وكرامة"، مشيرة إلى أن لديهم العديد من التحديات كالتخارج لسرق العمل، مبدية رغبتها في الاستفادة من التجربة المصرية في المشروعات متناهية الصغر والتمكين الاقتصادي.

واختتم اللقاء باتفاق الوزيرتين على إعداد بروتوكول تعاون بين الوزارتين في مجال الحماية الاجتماعية.

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