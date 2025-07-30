حبس عامل لارتكابه أفعالا خادشة للحياء بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس عامل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بأفعال خادشة للحياء أثناء وقوفه بشرفة الشقة التي يسكنها بمنطقة البساتين.

سقوط عامل لقيامه بأفعال خادشة للحياء بالبساتين

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (ربة منزل) بتضررها من جارها بالعقار المواجه لمسكنها (عامل) لقيامه بأفعال خادشة للحياء أثناء وقوفه بشرفة الشقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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