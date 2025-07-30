تشكيل لجنة أثرية لمعاينة موقع تنقيب في حدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة بحبس 5 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في القيام بأعمال حفر بقصد البحث عن قطع أثرية داخل ورشة بالطابق الأرضي بمنطقة الحدائق 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتشكيل لجنة اثرية لفحص المنطقة.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة قد أكدت قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الورش المملوكة لأحدهم، وعلى الفور تم استهداف الموقع.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهمين أثناء الحفر، حيث تم العثور على حفرة بعمق 10 أمتار، كما عُثر بحوزتهم على عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم، أقروا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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