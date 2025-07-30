الداخلية السورية: فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات للمدنيين في السويداء

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، أن مزاعم حصار محافظة السويداء من قِبل الحكومة السورية محض كذب وتضليل، وأن الحكومة السورية فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لأهلنا المدنيين داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، ولتسهيل الخروج المؤقت لمن شاء منهم خارج مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون.

فتح معابر غير نظامية مع محيط السويداء

وقال المتحدث، في تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن مزاعم الحصار دعاية أطلقتها المجموعات الخارجة عن القانون لتسويق فتح معابر غير نظامية مع محيط السويداء داخل الجمهورية، وخارجها، لإنعاش تجارة السلاح والكبتاجون التي تشكل مصدر تمويل أساسي لهذه المجموعات.

عودة المؤسسات الشرعية للجمهورية العربية السورية

وأضاف المتحدث أن عودة المؤسسات الشرعية للجمهورية العربية السورية لعملها في فرض سيادة القانون داخل محافظة السويداء يهدد بقاء العصابات الخارجة عن القانون فيها، ويؤثر على تمويلها غير الشرعي، لذلك هي تروج لوجود حصار وتستغل الأزمة الإنسانية في السويداء، وتزيد معاناة المدنيين من أجل حفاظها على نشاطها الإجرامي.

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