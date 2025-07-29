وسائل إعلام سورية: قافلة مساعدات جديدة تستعد لدخول السويداء

أفادت وسائل إعلام سورية، أن قافلة المساعدات الرابعة في طريقها إلى السويداء عبر معبر بصرى الشام.

القافلة الرابعة من المساعدات باتجاه محافظة السويداء جنوبي سوريا

ونشرت وسائل إعلام سورية، مشاهد لانطلاق القافلة الرابعة من المساعدات باتجاه محافظة السويداء جنوبي سوريا، وذلك عبر معبر بصرى الشام الإنساني، في ريف محافظة درعا.

عدد قافلات المساعدات

والقافلة المتجهة الي السويداء مؤلفة من 22 شاحنة تحمل 27000 ليتر من المحروقات، و2000 سلة غذائية و2000 حقيبة صحية و10000 عبوة مياه شرب و40 طن من الطحين، إضافة إلى مواد طبية.

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