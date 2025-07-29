الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وسائل إعلام سورية: قافلة مساعدات جديدة تستعد لدخول السويداء

السويداء،فيتو
السويداء،فيتو

أفادت وسائل إعلام سورية، أن قافلة المساعدات الرابعة في طريقها إلى السويداء عبر معبر بصرى الشام.

القافلة الرابعة من المساعدات باتجاه محافظة السويداء جنوبي سوريا

ونشرت وسائل إعلام سورية، مشاهد لانطلاق القافلة الرابعة من المساعدات باتجاه محافظة السويداء جنوبي سوريا، وذلك عبر معبر بصرى الشام الإنساني، في ريف محافظة درعا.

عدد قافلات المساعدات

والقافلة المتجهة الي السويداء  مؤلفة من 22 شاحنة تحمل 27000 ليتر من المحروقات، و2000 سلة غذائية و2000 حقيبة صحية و10000 عبوة مياه شرب و40 طن من الطحين، إضافة إلى مواد طبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السويداء جنوبي سوريا محافظة السويداء محافظة درعا سوريا درعا

مواد متعلقة

دمشق طرحت فتح قنوات اتصال أمنية لنقاش المخاوف الإسرائيلية.. الأخيرة تتمسك بضرورة إقرار الحكومة السورية بسيادة تل أبيب.. تفاصيل جولة التفاوض بين سوريا وإسرائيل قبل أحداث السويداء

سوريا بين نارين!.. تحرك إسرائيلى غاشم مدعوم أمريكيًا وغضب داخلى ينذران بـ”سيناريو التفكيك”.. ما تشهده دمشق ليس حدثا عارضا بل سيناريو محكم الإعداد

دبلوماسي سوري يعلن أهداف اللقاء مع قوات سوريا الديمقراطية المرتقب في باريس

الأكثر قراءة

القبض على مروة يسري ابنة حسني مبارك المزعومة

صيف مظلم، مفاجأة صادمة بشأن تكرار انقطاع الكهرباء

ضبط 750 كيلو مخدرات، نص أمر إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات

التعليم العالي: تحديث كتيب البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية للعام 2025/ 2026

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025

السيسي يصدر قانونا مهما، تعرف عليه

وزير الأوقاف السابق: لا يزايد على مواقف مصر تجاه فلسطين إلا خائن

خدمات

المزيد

سعر الأسترلينى أمام الجنيه، سجل 65.55 جنيه بالمركزى المصرى

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 29-7-2025

سعر اليورو في 5 بنوك مصرية اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

لماذا لم يكتمل؟.. قصة ألبوم زياد الرحباني الأخير مع لطيفة التونسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تمثيل الآيات القرآنية بصور توضيحية بغرض تسهيل فهمها؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم البصل الأخضر في المنام وعلاقته بالرزق الوفير وترك المعاصي

ما حكم سداد الورثة دينا ادعاه رجل على الميت؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads