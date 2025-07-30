الفيدرالي الأمريكي في مواجهة البيت الأبيض.. ترامب يضغط على باول لخفض تكاليف الاقتراض.. وتوقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة خلال 2025

تتجه أنظار المستثمرين والأسواق العالمية إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، والذي يأتي في خضم صدور بيانات اقتصادية بالغة الأهمية وضغوط سياسية متزايدة تطالب بخفض أسعار الفائدة.

قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقى صانعي السياسة في الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير في اجتماعهم الذي يعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.50% عند اختتام اجتماعه اليوم الأربعاء، وهو المستوى الذي لم يتغير منذ ديسمبر.

مؤشرات اقتصادية متباينة ترسم صورة معقدة

يتزامن اجتماع الفيدرالي مع صدور حزمة من التقارير الحكومية التي ترسم صورة مختلطة للاقتصاد الأمريكي، والتي تتمثل في انتعاش حذر للناتج المحلي، حيث تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد قد حقق انتعاشا في الربع الثاني بنمو سنوي متوقع يبلغ 2.4%، بعد انكماشه في الربع الأول، إلا أن هذا الانتعاش يعزى بشكل كبير إلى انخفاض العجز التجاري، بينما يظل الطلب من الأسر والشركات متواضعًا، مع توقعات بأن يسجل إنفاق المستهلكين أضعف وتيرة له منذ بداية الجائحة.

كما يأتي الاجتماع في الوقت الذي تفقد فيه سوق العمل زخمها، حيث أظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو تباطؤا في وتيرة التوظيف، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة إلى 4.2%، ويأتي هذا بعد أن أظهرت بيانات النصف الأول من العام تراجعا في وتيرة خلق الوظائف مقارنة بالعام الماضي.

ضغوط سياسية وتحديات التضخم

يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وفريقه ضغوطًا من اتجاهين، الأول ضغوط سياسية لخفض الفائدة، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراحة إلى خفض تكاليف الاقتراض لتحفيز الاقتصاد، كما بدأ بعض مسئولي الفيدرالي أنفسهم يعبرون عن قلقهم من هشاشة سوق العمل، مما يفتح الباب أمام نقاش حول خفض الفائدة.

ومن بين الضغوط أيضا، شبح التضخم والرسوم الجمركية، حيث يشدد باول على ضرورة التحلي بالصبر، خاصة وأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية قد تؤدي إلى تسارع التضخم مجددا، وحتى الآن، لم يظهر تأثير كبير لهذه الرسوم على الأسعار، لكن تقرير الإنفاق الشخصي لشهر يونيو قد يكشف عن تسارع طفيف في مؤشر التضخم الأساسي.

نظرة على المشهد العالمي

لا يقتصر الترقب على الولايات المتحدة، حيث يشهد الأسبوع تطورات مهمة على الساحة الدولية، بما في ذلك المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي أماكن أخرى، من المتوقع أن تُبقي البنوك المركزية في اليابان والبرازيل على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما قد تتجه بنوك أخرى في جنوب أفريقيا وتشيلي وكولومبيا إلى خفضها.

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