الأحد 27 يوليو 2025
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اقتصاد

تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة إيقاف أجهزة المحمول الواردة من الخارج

تنظيم الاتصالات،
تنظيم الاتصالات، فيتو

نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما أثير مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي حول إيقاف أجهزة المحمول الواردة بصحبة راكب من خارج البلاد بأثر رجعي، وإيقاف الإعفاءات المقررة في هذا الشأن. 

وأكد الجهاز استمرار الإعفاء لجهاز تليفون محمول يتم دخوله للبلاد بصحبة راكب من خلال الدوائر الجمركية، وذلك خلال الفترة التجريبية التي تم الإعلان عنها مع بدء إطلاق منظومة حوكمة التليفون المحمول. 

الأجهزة المعفاة بصحبة الركاب 

جدير بالذكر أن عدد الأجهزة التي تم إعفاؤها بصحبة راكب قادم من خارج البلاد يقدر بنحو 650 ألف جهاز محمول منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وفي ضوء قيام الجهاز بالمتابعة الدورية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول، فقد تم رصد عدد من حالات التلاعب والاحتيال في هذا الشأن مما نتج عنه وقف عدد من الأجهزة التي تقدر بنحو 60 ألف جهاز لعدم استحقاقها للإعفاء وقد تم إيقاف هذه الأجهزة لحين انتهاء إجراءات الفحص.

وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدراسة وتحليل تلك الحالات خلال الأيام الماضية حيث تم التأكد من وجود حالات تلاعب واحتيال لعدد 13 ألف جهاز حصلت على إعفاءات بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن بما يستدعي استمرار وقف تلك الأجهزة.

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وعلى جانب آخر، فقد تم التأكد من مشروعية استحقاق عدد 47 ألف جهاز محمول للإعفاء وقد تم إعادة تشغيل تلك الأجهزة  ويهيب الجهاز بالقادمين من الخارج ضرورة التأكد من الحصول على الإعفاء بالدائرة الجمركية.

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