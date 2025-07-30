مقابل 75 مليون يورو، بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع لويس دياز

أعلن نادي بايرن ميونخ ضم الكولومبي لويس دياز قادما من ليفربول حتى 2029.

وانتهى الانتظار الذي طال أكثر من شهر من أجل إتمام التعاقد بين الناديين.



وبات دياز ثالث صفقات البافاري بعد جوناثان تاه القادم من باير ليفركوزن وتوماس بيشوف القادم من هوفنهايم.

وتكلفت الصفقة 75 مليون يورو، بعقد يمتد 4 سنوات حتى 2029.

وصرّح جان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ: "نجحنا مع لويس دياز في التعاقد مع أحد أفضل لاعبي الجناح الأيسر في الدوري الإنجليزي.

وتابع: إنه لاعب متميز من ليفربول إلى بايرن ميونخ، وقد فاز بالألقاب مع كل من أنديته كفريق".

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