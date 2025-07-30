الأمور تعقدت، تطورات أزمة تجديد أليو ديانج في الأهلي

يواجه النادي الأهلي أزمة في تجديد عقد اليو ديانج لاعب الفريق، مع اقتراب نهاية عقد اللاعب ليصبح حرا في يناير المقبل.

ديانج قرر تأجيل ملف تجديده للنادي الأهلي وسط تلقيه عروضا أوروبية وعربية بمبالغ ضخمة.



وأكد مصدر داخل الأهلي أن هناك صعوبة في التجديد للاعب المالي لرغبته في عدم الاستمرار داخل مصر وخوض تجربة احتراف أوروبية أو عربية جديدة.

وكانت الساعات القليلة الماضية، قد شهدت العديد من الأنباء عن رغبة أليو ديانج في الحصول على مليون و800 ألف دولار في الموسم من أجل الاستمرار والتجديد مع الفريق بصورة رسمية.

مباراة الأهلي وإنبي الودية

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء علي ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وسجل هدفي فوز النادي الأهلي كل من محمد مجدي أفشة في الشوط الأول ومحمود تريزيجيه بالشوط الثاني من ركلة جزاء.

سبب غياب كريم فؤاد أمام إنبي

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: إن كريم فؤاد تعرض لكدمة خفيفة في مباراة الأهلي الودية الماضية بمعسكر تونس، وهو ما جعل الجهاز الفني يفضل إراحته أمام إنبي للحفاظ على سلامته، مشيرًا إلى أن اللاعب سليم تمامًا وخالٍ من أي إصابات.

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