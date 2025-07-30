عبد العاطي يبحث مع زعيم الأقلية بالشيوخ الأمريكي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين القاهرة وواشنطن

استكمالًا للقاءات التي يجريها وزير الخارجية والهجرة بالكونجرس الأمريكي في واشنطن، التقى الدكتور بدر عبد العاطي السيناتور "برايان شاتز"، زعيم الأقلية الديمقراطية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

العلاقات التي تجمع مصر والولايات المتحدة

وأكد عبد العاطي خصوصية العلاقات التي تجمع مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق مع الكونجرس بمجلسيه في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وشدد على اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، مستعرضًا نتائج المنتدى الاقتصادي المصري - الأمريكي الذي استضافته القاهرة يومي ٢٥ و٢٦ مايو الماضي، بمشاركة أكثر من ٥٠ شركة أمريكية.

دعم الأمن والاستقرار في المنطقة

وعلى الصعيد الإقليمى، استعرض وزير الخارجية الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر في سبيل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل التحديات الناتجة عن تعدد بؤر الصراع في الشرق الأوسط.

وتناول عبد العاطي مستجدات الوضع في قطاع غزة، مستعرضا المساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، فضلًا عن جهود مصر لاستعادة الهدوء وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق تسوية سياسية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية.

الأوضاع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا

تناول اللقاء أيضًا تطورات الأوضاع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، والتحديات الأمنية المتصاعدة المرتبطة بانتشار التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، حيث استعرض وزير الخارجية نتائج جولته لغرب أفريقيا الأخيرة والتي شملت ست دول، مبرزا اهتمام مصر بإقليم الساحل بإعتباره امتدادًا للجوار الاستراتيجي المصري.

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