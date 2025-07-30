الأربعاء 30 يوليو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن لعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولي إدارة ترامب وأعضاء الكونجرس

د.بدر عبد العاطي
د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية، فيتو

توجه د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى واشنطن.

 

تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية-الأمريكية

ويعقد وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع مسؤولي الإدارة الأمريكية، وقيادات وأعضاء الكونجرس، لبحث سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية المصرية-الأمريكية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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المصريين بالخارج واشنطن الكونجرس د بدر عبد العاطي وزير الخارجية الشراكة الاستراتيجية المصرية-الأمريكية

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