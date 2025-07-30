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اقتصاد

التمثيل التجاري في لبنان ينظم زيارة لوفد "المصرية اللبنانية" إلى بيروت

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قام مكتب  التمثيل التجاري المصري في لبنان بتنظيم فعاليات زيارة وفد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ELBA إلى بيروت، وضم الوفد العديد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين واللبنانيين. 

وتضمنت الزيارة العديد من المقابلات عالية المستوى مع قيادات الدولة والحكومة اللبنانية وعدد من الوزراء، الي جانب قيام المكتب بتنظيم منتدي رجال أعمال أعضاء الوفد مع نخبة من رجال الاعمال اللبنانيين وقد تم خلال الاجتماعات مناقشة سبل تنمية آفاق التعاون بين الجانبين وإزالة العوائق التجارية. 

 

التوجهات الاقتصادية للدولة

وفى وقت سابق عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء التمثيل التجاري ومكاتبه التجارية بالخارج، حيث استعرض اللقاء متابعة أنشطة التمثيل التجاري وأداءه، فضلا عن التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري. 

واستعرض الوزير عددًا من الملفات الحيوية التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، من خلال تطوير منظومة الإفراج الجمركي.

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