ضبط مالك سيرك وسائق بعد العثور على بقايا حيوانات مذبوحة داخل قطعة أرض بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ملابسات واقعة العثور على بقايا حيوانية داخل قطعة أرض بمنطقة الدخيلة، وذلك عقب بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على أجولة مشبوهة بأحد الطرق.

على الفور، انتقلت الجهات الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين قيام سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات بإلقاء 29 جوالًا تحتوي على بقايا حيوانات (حمير – خيول) داخل قطعة أرض تستخدم كمقلب قمامة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

جلب الحيوانات من أسوان وذبحها لتغذية الأسود

وبتكثيف التحريات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما قائد السيارة ومالك سيرك. وبمواجهتهما، اعترف مالك السيرك بجلب الحيوانات من محافظة أسوان وذبحها بهدف تغذية الأسود التي يمتلكها داخل السيرك، مشيرًا إلى اتفاقه مع قائد السيارة على التخلص من بقايا الذبائح مقابل مبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

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