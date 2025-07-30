وفاة الفنان لطفي لبيب بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا قبل قليل، الفنان الكبير لطفي لبيب بعد صراع مع المرض، وذلك وفق ما أكده الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ فيتو.

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