مهرجان القاهرة السينمائي يعلن تمديد فترة استقبال الأفلام للمشاركة في الدورة 46

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، تمديد فترة استقبال الأفلام للمشاركة في الدورة السادسة والأربعين، المقرر انعقادها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وجاء في بيان المهرجان: “على أن تستمر عملية تقديم الأفلام حتى 15 أغسطس 2025، وذلك تلبيةً للإقبال المتزايد لدى صنّاع الأفلام الراغبين في المشاركة، عبر الموقع الرسمي للمهرجان”.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، يُعد من أقدم المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان العربي والأفريقي الوحيد المعترف به ضمن الفئة "أ" في تصنيف الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF)، ويُعد منصة رئيسية لتقديم تجارب سينمائية متميزة من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب.

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