الزمالك يحسم موقفه من محمد السيد وعواد يبلغ الزمالك بقراره النهائي.. ويؤجل صفقة الجناح الأجنبي بسبب الجفالي

في الوقت الذي يستعد فيه نادي الزمالك للموسم الجديد بكل قوته، برزت عدة ملفات مهمة داخل أروقة القلعة البيضاء، تتعلق بمستقبل بعض لاعبي الفريق، وصفقات الدعم الأجنبي.

ورغم التحركات الإيجابية للإدارة، فإن بعض العقبات ما زالت تقف في طريق استكمال الترتيبات النهائية للموسم الجديد.

الزمالك يرفض عرضًا سويسريًّا لضم محمد السيد

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة رفضت عرضًا رسميًّا من أحد الأندية السويسرية للتعاقد مع محمد السيد، لاعب الفريق الشاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني بقيادة المدير الفني يضع محمد السيد ضمن العناصر المهمة في خطة الإحلال والتجديد، خاصة بعد ظهوره بمستوى جيد في التدريبات والمباريات الودية.

وأضاف: “النادي متمسك ببقاء اللاعب، ورفض تمامًا فكرة التفريط فيه في الوقت الحالي، نظرًا لحاجة الفريق إلى خدماته في الموسم المقبل”.

قرار الزمالك بعدم التفريط في اللاعب الشاب يعكس توجه الإدارة نحو الحفاظ على المواهب الواعدة، خاصة مع سياسة الاعتماد على عناصر شابة قادرة على دعم الفريق الأول في السنوات المقبلة.

محمد عواد يرفض الدخول في صفقات تبادلية داخل مصر

في ملف آخر، كشف مصدر مقرب من محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، أن اللاعب أبدى رفضه التام لفكرة الدخول ضمن أي صفقة تبادلية مع نادٍ محلي، مؤكدًا رغبته في الاستمرار داخل أسوار النادي.

وأشار المصدر إلى أن الحارس لا يفكر حاليًا في الرحيل، ويتمسك باستكمال عقده، والعمل على استعادة موقعه في التشكيل الأساسي خلال الموسم الجديد.

وتابع: “عواد لديه قناعة تامة بأنه قادر على المنافسة مع أي حارس آخر، ويرى أن الزمالك هو بيته الذي لا يرغب في مغادرته”.

رفض عواد الدخول في صفقات تبادلية يعكس أيضًا رفض بعض اللاعبين اعتبارهم مجرد أوراق تفاوضية، ويؤكد رغبتهم في إثبات الذات داخل الفريق.



صفقة الجناح الأجنبي متوقفة لحين تسويق الجفالي

في سياق الانتقالات، علمت “فيتو” من مصدر داخل الزمالك أن النادي أتم الاتفاق مع جناح أجنبي جديد، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة، إلا أن الإدارة اصطدمت بعقبة تتعلق بقائمة الفريق، حيث يتعين تسويق أحد اللاعبين المحليين قبل قيد اللاعب الجديد.

وكشف المصدر أن اللاعب المقصود هو أحمد الجفالي، صانع ألعاب الفريق، الذي لم يحصل على فرصة المشاركة بشكل منتظم الموسم الماضي، وتسعى الإدارة لإعارته أو بيعه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد المصدر أن قيد الجناح الأجنبي أصبح مرتبطًا بشكل مباشر برحيل الجفالي، خاصة في ظل ضيق القائمة وحاجة الفريق لضم عنصر هجومي قادر على صناعة الفارق.

الزمالك في طريق الاستقرار.. ولكن التحديات مستمرة

تعكس هذه الملفات مدى جدية نادي الزمالك في ترتيب أوراقه استعدادًا للموسم الجديد، عبر التمسك بالعناصر الأساسية، ورفض إتمام صفقات غير مدروسة، ومحاولة استقدام تدعيمات أجنبية فعالة ومع ذلك، تبقى التحديات المالية والإدارية قائمة، وتتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا من إدارة النادي لضمان موسم ناجح وجماهير راضية.

تفاصيل مران الزمالك

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة في بداية المران الذي أقيم مساء الإثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية متنوعة باستخدام أدوات الجيمانيزيوم المخصصة التي تم اصطحابها إلى ملعب المران تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق.

وتم التركيز خلال الفقرة على رفع الحمل البدني بشكل تدريجي خاصة بعد عودة الفريق من الراحة عقب انتهاء المعسكر الأخير.

وكان الزمالك حصل على راحة سلبية يوم الأحد الماضي بعد انتهاء المعسكر المغلق الذي أقيم بالعاصمة الإدارية.

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