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ثقافة وفنون

سيلينا جوميز تطلق عطرها الجديد "Rare" في 7 أغسطس

سيلينا جوميز، فيتو
سيلينا جوميز، فيتو

أعلنت النجمة وسيدة الأعمال سيلينا جوميز، عن إطلاق عطرها الجديد "Rare" في 7 أغسطس ٢٠٢٥.

وكانت شركة Rare Beauty، قد أوضحت أن تصميم زجاجات عطر Rare الجديدة، للنجمة سيلينا جوميز، تم بالتعاون مع طبيب معالج يدوي للأشخاص ذوي الحركة المحدودة.

وأكدت التقارير أن سيلينا جوميز تسعى لأن تكون منتجات شركتها التجميلية Rare Beauty، مناسبة لجميع الأشخاص الطبيعيين، وذوي الاحتياجات الخاصة.

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لـ 2.7 مليار دولار، ارتفاع قيمة العلامة التجارية لـ سيلينا جوميز Rare Beauty

وذكرت تقارير صحفية أن قيمة العلامة التجارية لشركة مستحضرات التجميل، التي تمتلكها المغنية والممثلة سيلينا جوميز، Rare Beauty، ارتفعت لـ 2.7 مليار دولار.

وحققت شركة مستحضرات التجميل Rare Beauty، مبيعات ضخمة العام الماضي، بلغت 540 مليون دولار.

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سيلينا جوميز وخطيبها يشتريان قصرًا بـ 35 مليون دولار

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن النجمة وسيدة الأعمال سيلينا جوميز، اشترت هي وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، قصرًا على الطراز الإسباني، في منطقة بيفرلي هيلز، بقيمة 35 مليون دولار.

وذكرت التقارير أن القصر الجديد يحتوي على 7 غرف نوم، و12 حمامًا، وكان مملوكًا سابقًا لمخرج هوليوودي كبير.

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خطوبة سيلينا جوميز وبيني بلانكو 

وأعلنت النجمة سيلينا جوميز عن خطبتها للمنتج الموسيقي بيني بلانكو، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت سيلينا جوميز صورا لها بصحبة خطيبها بني بلانكو، وهي تضع خاتم الخطوبة الماسي الذي قدمه لها.

 

سيلينا جوميز تدافع عن علاقتها مع بيني بلانكو

ودافعت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز ٣٠ عامًا، مؤخرا، عن علاقتها العاطفية الجديدة مع كاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو 35 عامًا، بعد الهجوم عليها من قبل عدد من جمهورها، الذين اتهموها بالدخول في علاقات عاطفية غير مناسبة لها، خاصة أن المعروف عن بلانكو أنه زير نساء ورجل لعوب.

وردت على الهجوم عليها، وعلى خطيبها، عبر نشرها صورة لهما معا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، وأرفقتها بالتعليق: "إنه أفضل شيء حدث في حياتي".

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