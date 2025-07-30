48 ساعة راحة للاعبي بيراميدز بعد العودة من معسكر تركيا

منح يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين بعد العودة من اسطنبول، عقب انتهاء معسكره الخارجي في تركيا مساء أمس الثلاثاء

ويستأنف الفريق السماوي تدريباته بالقاهرة الجمعة المقبل على أن يخوض مباراتين وديتين بالقاهرة في ختام تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد.

ويستأنف بيراميدز تدريباته بعد الراحة، بداية من ١ أغسطس المقبل على فترتين قبل أن يواجه سيراميكا كليوباترا وديا يوم ٢ أغسطس، ثم يواجه أسوان في اليوم التالي ٣ أغسطس، على أن تقام المباراتان باستاد الدفاع الجوي.

قرعة الدوري المصري الممتاز



يذكر أن قرعة الدوري الممتاز أوقعت فريق نادي بيراميدز في مواجهة وادي دجلة في بداية مشواره بالبطولة التي تنطلق يوم 8 أغسطس المقبل.

جدول مباريات بيراميدز في الدوري الممتاز



وأعلنت رابطة الأندية المحترفة قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026 بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

الجولة 1: وادي دجلة × بيراميدز – ملعب السلام

الجولة 2: بيراميدز × الإسماعيلي – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 3: المصري × بيراميدز– ملعب برج العرب

الجولة 4: بيراميدز × مودرن سبورت – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 5: الأهلي × بيراميدز – ملعب القاهرة

الجولة 6: بيراميدز (راحة – باي)

الجولة 7: بيراميدز × زد – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 8: كهرباء الإسماعيلية × بيراميدز – ملعب الإسماعيلية

الجولة 9: بيراميدز × طلائع الجيش – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 10: بيراميدز × بتروجت – ملعب بتروسبورت

الجولة 11: بيراميدز × فاركو – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 12: إنبي × بيراميدز – ملعب بتروسبورت

الجولة 13: بيراميدز× الاتحاد السكندري – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 14: بيراميدز × المقاولون العرب – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 15: البنك الأهلي × بيراميدز – ملعب القاهرة

الجولة 16: بيراميدز× الجونة – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 17: سموحة × بيراميدز - ملعب برج العرب

الجولة 18: بيراميدز × سيراميكا كليوباترا - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 19: غزل المحلة × بيراميدز – ملعب غزل المحلة

الجولة 20: بيراميدز × الزمالك – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 21: حرس الحدود × بيراميدز– ملعب المكس

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