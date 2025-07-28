ارتبط اسمه بالأهلي، كل ما تريد معرفته عن البرازيلي إيفرتون صفقة بيراميدز الجديدة

نجحت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز في إتمام التعاقد مع الجناح البرازيلي إيفرتون داسيلفا، قادما من صفوف نادي بانيك أوسترافا التشيكي، لينضم إلى صفوف النادي الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بيراميدز يعلن ضم إيفرتون

واجتاز ايفرتون داسيلفا الكشف الطبي خلال معسكر بيراميدز في تركيا قبل إعلان التعاقد معه.

من هو البرازيلي إيفرتون داسيلفا

يبلغ النجم البرازيلي الجديد من العمر 28 عاما حيث أنه من مواليد 28 ديسمبر 1996.

ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر وكذلك الهجوم، ويتميز بالقدرة الكبيرة على التسجيل وهز الشباك وكذلك صناعة الأهداف، بجانب المهارات الرائعة التي يمتلكها.

بدأ إيفرتون مسيرته مع نادي ساو برناردو أحد اندية دوري الدرجة الثالثة البرازيلي في 2016.

ولعب إيفرتون دا سيلفا بقميص 4 أندية في التشيك، وهى سلافيا براج، ملادا بوليسلاف، باردوبيتسه وفيون زلات مورافس، في الفترة من 2016 وحتي 2025

خاض إيفرتون تجربته الأوربية الأولى مع اف سي فيون زلات مورافس في عام 2019.

وتنقل إيفرتون بين عدة أندية حتى انضم إلى سلافيا براج أحد أشهر أندية التشيك في صيف 2022 ليتوج معه بلقب كأس التشيك.

وفي صيف 2023 انتقل الجناح البرازيلي إلى بانيك أوسترافا على سبيل الإعارة ثم تحول إلى انتقال نهائي.

وخاض إيفرتون 70 مباراة مع بانيك، وسجل 30 هدفا، ونجح في المساهمة بـ٤٣ هدفا، وصنع 13 هدفا في جميع المسابقات.

وخلال منافسات الدورى التشيكي شارك دا سيفا في 134 مباراة سجل فيها 40 هدفا، وصنع 18 آخرين.

كما خاض البرازيلي خلال مشواره 254 مباراة في مسيرته، تمكن خلالها من تسجيل 70 هدفًا، وساهم في صناعة 23 هدفًا.

هدف الأهلي

ويمتد تعاقد إيفرتون دا سيلفا مع بانيك أوسترافا التشيكي حتى صيف 2027.

وارتبط اسم ايفرتون بالانتقال الي النادي الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية من الموسم الماضي ، وطلب ناديه 2.5 مليون دولار لبيعه لكن المفاوضات توقفت بين الفريقين لتوقف عرض الأهلي عند مليون و300 الف دولار

ويتواجد إيفرتون حاليا بمعسكر بيراميدز بتركيا ، استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه 8 أغسطس المقبل

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