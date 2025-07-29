بعد القبض عليها، ترحيل ابنة مبارك المزعومة للقاهرة للتحقيق معها في ادعاءاتها

ألقت قوة أمنية القبض على مروة يسري، التي ادعت أنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك من زواجه بالفنانة إيمان الطوخي.

قال مصدر أمني: إن قوة أمنية ألقت القبض عليها داخل شقتها في منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، والتي كانت تستخدمها في بث اللايفات في كثير من الأحيان.

ولفت إلى أنه جري ترحيلها فورا إلي القاهرة للتحقيق معها في البلاغات المقدمة ضدها للنائب العام لعدد من الشخصيات العامة، وفي ادعائها بأنها نجلة الرئيس الراحل حسني مبارك من زواجه بالفنانة إيمان الطوخي.

وكانت"مروة يسرى" شغلت الرأي العام المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تدّعي أنها الابنة غير المعلنة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي.

وهذه السيدة خرجت في فيديوهات متكررة عبر فيسبوك ويوتيوب، تتحدث فيها عن "الظلم" الذي تعرضت له، وتؤكد أنها ثمرة زواج سري بين مبارك والطوخي، زواج تم إخفاؤه حفاظا على المصالح السياسية.

ادعاءات مروة، رغم غرابتها، انتشرت بسرعة على مواقع التواصل، لا سيما مع طريقتها الحماسية في الحديث، وتقديمها لتفاصيل توهم البعض أنها مطلعة على أسرار العائلة.

وقالت مروة إن طفولتها كانت مليئة بالغموض، وإن هناك جهات نافذة حرمتها من هويتها الحقيقية. اللافت أن الفيديوهات التي تنشرها لا تقتصر فقط على قصة النسب، بل تشمل اتهامات لشخصيات عامة ومزاعم عن تورطهم في قضايا خطيرة.

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