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رياضة

عمرو الجنايني: ندمت إني وثقت في زيزو وهذا اللاعب أكثر شخص زعلت على انتقاله للأهلي

عمرو الجنايني، فيتو
عمرو الجنايني، فيتو

نفى عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط السابق في نادي الزمالك، ما تردد عن قيامه بالتفاوض مع أحمد عبد القادر، مؤكدًا أنه لم يتحدث مع لاعب الأهلي بالمرة، وكل ما نشر عن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.

وواصل الجنايني  في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة أون سبورت: أنه نجح في إتمام التفاوض مع عبدالله السعيد، والاتفاق على كافة بنود لتجديد عقده مع الزمالك قبل رحيل لجنة التخطيط.

تفاجأت من قرار شيكابالا بالاعتزال

وعلق عمرو الجنايني على قرار شيكابالا بالاعتزال قائلًا: "تفاجأت بقرار اللاعب"، واصفًا اللاعب بأنه أحد أساطير الكرة المصرية، وأنه موهبة يصعب تكرارها في الكرة المصرية 

 

 

وأشار إلى أن المهندس ممدوح عباس تعرض لظلم شنيع في الزمالك رغم دعم النادي، موضحًا أن أكثر من 90 % من مشاكل الزمالك المالية حلها المهندس ممدوح عباس.

وتابع: "ممدوح عباس تبرع للزمالك بـ 300 مليون جنيه، من يوم مجلس حسين لبيب وتنازل عن المبلغ اللي ليه قبل كدا".

واختتم: "شعرت بالحزن لانتقال إمام عاشور إلى الأهلي، وندمت إني وثقت في زيزو كان منتهى الأدب والاحترام إنك توقف وتقول أنا كدا خلاص وتروح وتقول أنا مش هجدد وربنا يوفقه".

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الزمالك زيزو عمرو الجنايني نيوم السعودي الأهلي احمد عبد القادر شيكابالا عبدالله السعيد

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