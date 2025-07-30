مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)

ترأس الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها مساء أمس، صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين، بدير القديس العظيم الانبا بلامون السائح - بالقصر والصياد.

وذلك ضمن احتفال الدير بعيد نياحة القديس العظيم الأنبا بلامون السائح وتكريس كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس أبو سيفين.

واشترك في الصلاة مع الآباء كهنة الدير وفي الختام ألقى عظة بعنوان "التلذذ بالرب".

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