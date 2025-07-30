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مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)

الأنبا تكلا، فيتو
الأنبا تكلا، فيتو

ترأس الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها مساء أمس، صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين، بدير القديس العظيم الانبا بلامون السائح - بالقصر والصياد.

وذلك ضمن احتفال الدير بعيد نياحة القديس العظيم الأنبا بلامون السائح وتكريس كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس أبو سيفين.

واشترك في الصلاة مع الآباء كهنة الدير وفي الختام ألقى عظة بعنوان "التلذذ بالرب".

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الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها الأنبا تكلا الأنبا بلامون كنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين مطران دشنا

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