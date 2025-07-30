مؤشر جديد يغير قواعد اللعبة، EGX35 ينطلق بالبورصة المصرية

البورصة المصرية ، في خطوة جديدة نحو تطوير السوق، أعلنت البورصة المصرية إطلاق مؤشر جديد تحت مسمى "EGX35-LV"، والذي يضم مجموعة من الأسهم منخفضة التقلبات السعرية.

تعزيز أدوات الاستثمار

ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال إن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود البورصة لتعزيز أدوات المستثمرين وتوفير مؤشرات أكثر دقة تساعد في قياس الأداء المالي وفقًا لمعايير مختلفة للمخاطرة.

ما هو مؤشر EGX35-LV؟

وأشار فرج إلى أن هذا المؤشر EGX35-LV يعد واحدًا من المؤشرات النوعية التي تستهدف تمكين المستثمرين من تتبع أداء الشركات ذات التذبذب السعري المنخفض ويضم المؤشر 35 شركة مدرجة تم اختيارها بناءً على دراسة تاريخية لمعدلات التذبذب السعري، ما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن استثمارات مستقرة وذات مخاطرة منخفضة نسبيًا.

ما أهداف إطلاق المؤشر؟

تهدف البورصة المصرية من خلال هذا المؤشر إلى:

تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمؤسسات والأفراد.

جذب شرائح جديدة من المستثمرين الذين يفضلون الابتعاد عن التقلبات الحادة.

توفير أساس لصناديق استثمارية جديدة قد تُبنى مستقبلًا على هذا المؤشر.

تعزيز الشفافية من خلال تقديم مؤشرات تعكس سلوك شرائح مختلفة من الأسهم.

المؤشر الجديد نقلة نوعيه فى أدوات السوق

ويرى فرج أن مؤشر EGX35-LV يمثل نقلة نوعية في أدوات السوق، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة من حيث معدلات التذبذب وعدم استقرار بعض القطاعات كما أن المؤشر قد يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المؤسسية، لا سيما من قبل الجهات التي تهتم بتحليل المخاطر وتقليل التقلبات.

فرص مستقبلية وتوقعات إيجابية

جدير بالذكر مع استمرار تطوير سوق المال المصري، يُتوقع أن يعزز مؤشر EGX35-LV من جاذبية البورصة المصرية إقليميًا ودوليًا، لا سيما بين المستثمرين الذين يتبعون استراتيجيات استثمار طويلة الأجل ومستقرة. كما قد يفتح المجال أمام إطلاق أدوات مالية مشتقة على المؤشر مستقبلًا، بما يدعم عمق السوق وزيادة كفاءته.

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