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محافظات

مصرع عامل إثر سقوطه من الدور الرابع بالقليوبية

مصرع عامل سقط من
مصرع عامل سقط من سطح منزله بالقليوبية،فيتو

لقي عامل بمنطقة منية بمدينة شبين القناطر، في محافظة القليوبية، مصرعه متاثرًا بإصابته إثر سقوطه أرضًا من الطابق الرابع، وذلك أثناء تركيبه طبق دش بسطح منزله، وتم نقله لمستشفى شبين القناطر المركزي، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

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تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد فيه بورود بلاغ من مستشفى شبين القناطر بوصول المدعو "أيمن س ط" السن 40، عامل جثة هامدة.

وعلى الفور انتقل المقدم محمود إسماعيل ومعاونيه لمكان البلاغ، وبالفحص تبين، سقوط عامل من الطابق الرابع أثناء تركيبه لطبق الدش، وتوصيله لشقته اختل توازنه وسقط جثة هامدة، متأثرًا بإصابته كسر في الجمجمة وكسور متفرقة في الجسم.

وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بدفنه.

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ادارة البحث الجنائي بالقليوبية رئيس جامعة بنها شبين القناطر مدينة شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر محافظة القليوبية مستشفى شبين القناطر

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