الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، مانشستر يونايتد يتعاقد مع الكاميروني مبيومو حتى 2030

مبيومو، فيتو
مبيومو، فيتو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسميًا، مساء اليوم الإثنين، تعاقده مع الدولي الكاميروني بريان مبيومو، نجم هجوم فريق برينتفورد، لمدة 5 مواسم.

 

مانشستر يونايتد يعلن صفقة مبيومو 

وقال مانشستر يونايتد، في بيان رسمي: "يسرُّ مانشستر يونايتد تأكيد انضمام برايان مبيومو إلى النادي، بشرط إتمام إجراءات التسجيل".

وأضاف: "وقَّع اللاعب الكاميروني الدولي عقدًا حتى يونيو 2030، مع خيار التمديد لعام إضافي".

 

أرقام بريان مبيومو الموسم الماضي 

وفي الموسم الماضي، سجل مبيومو، البالغ من العمر 25 عامًا، 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رابع أعلى معدل في الدوري، وقدّم 8 تمريرات حاسمة أخرى.

ومنذ صعود برينتفورد إلى الدوري الممتاز عام 2021، سجّل مبيومو متوسط مساهمة رائعة في الأهداف بلغ 18 هدفًا في الموسم الواحد.

 

تعليق مبيومو على انضمامه إلى مانشستر يونايتد 

وقال برايان مبيومو، في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد: "بمجرد أن علمتُ بوجود فرصة للانضمام إلى مانشستر يونايتد، اغتنمت الفرصة للانضمام إلى نادي أحلامي؛ الفريق الذي ارتديتُ قميصه في طفولتي".

وأضاف: "عقليتي هي أن أكون دائمًا أفضل مما كنت عليه بالأمس، أعلم أنني أتمتع بالروح والشخصية اللازمة للوصول إلى مستوى أعلى هنا، بالتعلم من روبن أموريم واللعب إلى جانب لاعبين عالميين".

وختم: "أخبرني الجميع عن البيئة التي تُهيأ هنا ومدى حماس الخطط المستقبلية، إنه نادٍ ضخم، بملعب رائع وجماهير رائعة، ونحن جميعًا مصممون على المنافسة على أكبر الألقاب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بريان مبيومو مانشستر يونايتد مبيومو برينتفورد مانشستر يونايتد الانجليزي

مواد متعلقة

زيادة فرص رحيل هويلوند من مانشستر يونايتد بعد ضم هذا الثنائي

حقيقة اقتراب جيوكيريس من مانشستر يونايتد بعد تعثر مفاوضات آرسنال

الاتفاق تم، يوفنتوس يحسم صفقة نجم مانشستر يونايتد مقابل 17 مليون يورو

بعد الانضمام لـ مانشستر يونايتد، أرقام بريان مبيومو مع برينتفورد بالموسم الماضي

الأكثر قراءة

تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025، رابط سريع ومباشر للحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 قبل اعتمادها رسميا

خلال ساعات، وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 في قنا على موقع فيتو

وسام أبو علي يعتذر لجماهير الأهلي ورئيس النادي عن تصرفاته مؤخرا

تعرف على حالة حسن شحاتة الصحية

رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب

هخلص وأكلمك، معلق مباراة الأهلي والملعب التونسي يتحدث في الهاتف على الهواء (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

استقرار سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالخير الكثير والرزق الوفير

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بالحصول على مكافأة مالية

ما حكم التعوذ من العذاب عند قراءة آية فيها وعيد أثناء الصلاة أو سماعها؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية