رسميا، مانشستر يونايتد يتعاقد مع الكاميروني مبيومو حتى 2030

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسميًا، مساء اليوم الإثنين، تعاقده مع الدولي الكاميروني بريان مبيومو، نجم هجوم فريق برينتفورد، لمدة 5 مواسم.

مانشستر يونايتد يعلن صفقة مبيومو

وقال مانشستر يونايتد، في بيان رسمي: "يسرُّ مانشستر يونايتد تأكيد انضمام برايان مبيومو إلى النادي، بشرط إتمام إجراءات التسجيل".

وأضاف: "وقَّع اللاعب الكاميروني الدولي عقدًا حتى يونيو 2030، مع خيار التمديد لعام إضافي".

أرقام بريان مبيومو الموسم الماضي

وفي الموسم الماضي، سجل مبيومو، البالغ من العمر 25 عامًا، 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رابع أعلى معدل في الدوري، وقدّم 8 تمريرات حاسمة أخرى.

ومنذ صعود برينتفورد إلى الدوري الممتاز عام 2021، سجّل مبيومو متوسط مساهمة رائعة في الأهداف بلغ 18 هدفًا في الموسم الواحد.

تعليق مبيومو على انضمامه إلى مانشستر يونايتد

وقال برايان مبيومو، في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد: "بمجرد أن علمتُ بوجود فرصة للانضمام إلى مانشستر يونايتد، اغتنمت الفرصة للانضمام إلى نادي أحلامي؛ الفريق الذي ارتديتُ قميصه في طفولتي".

وأضاف: "عقليتي هي أن أكون دائمًا أفضل مما كنت عليه بالأمس، أعلم أنني أتمتع بالروح والشخصية اللازمة للوصول إلى مستوى أعلى هنا، بالتعلم من روبن أموريم واللعب إلى جانب لاعبين عالميين".

وختم: "أخبرني الجميع عن البيئة التي تُهيأ هنا ومدى حماس الخطط المستقبلية، إنه نادٍ ضخم، بملعب رائع وجماهير رائعة، ونحن جميعًا مصممون على المنافسة على أكبر الألقاب".

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