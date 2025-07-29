الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انقطاعات الكهرباء في الصيف، وزارة الكهرباء توضح الأسباب

الكهرباء، فيتو
الكهرباء، فيتو
ads

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن إجمالي الحمل الأقصى على الشبكة بلغ 39400 ميجاوات، موضحًا أن هذا الرقم لم يحدث من قبل في الشبكة الموحدة، حيث كان أقصى حمل خلال العام الماضي 38 ألف ميجاوات، وهو ما يعكس قدرة الشبكة على استيعاب الزيادة في الأحمال.

 

السبب وراء انقطاعات الكهرباء الأيام الأخيرة

وأوضح متحدث الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الأعطال واردة، وتم التعامل مع عطل فني وقع أول أمس على الكابل الرئيسي بـ جزيرة الدهب، حيث تم فصل التيار الكهربائي نتيجة لهذا العطل، ثم جرى التدخل والعمل على مسارين بعد التأكد من وجود خلل بالكابل، ليتم إصلاحه، إلا أن العطل عاد مجددًا، وتم الانتهاء منه نهائيًا بعد ذلك.

 

هل توجد مشكلة فنية في الكهرباء؟

وشدد متحدث الكهرباء، على أن إصلاح الكابل المغذي جرى لتقليل العبء، والعمل على توفير مصدر تغذية إضافي مستمر لمحطة المحولات، حتى لا يعود هذا العطل مرة أخرى ولا تتكرر الواقعة ذاتها، مشددًا على أنه لا توجد أي مشاكل في الكهرباء بطول الجمهورية، وأن التيار مستقر ومستمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكهرباء انقطاعات الكهرباء شبكة الكهرباء احمال الكهرباء شريف عامر وزارة الكهرباء جزيرة الدهب

مواد متعلقة

تجدد انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بالجيزة رغم العودة المؤقتة لمدة 3 ساعات وإعلان حل الأزمة

رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء: مستمرون في تطوير البنية الأساسية والشبكات

الكهرباء تعلن عودة التيار لشبكة توزيع جزيرة الدهب

الأكثر قراءة

حقيقة ادعاء "بنت مبارك" عن شبكة لبيع الأعضاء.. تفاصيل مثيرة في القصة الكاملة

هل ارتكب محمد صلاح إثما؟ علماء الأزهر يحسمون الجدل حول زيارة نجم ليفربول لمعبد بوذي

السيطرة على حريق اندلع في محول كهرباء بالجيزة

الكهرباء: 65 مولدا متنقلا وتأمين مصدر تغذية إضافي لمحطة جزيرة الدهب

رفعت فياض يكشف عن مفاجأة صادمة بشأن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب

الأمن يكشف تفاصيل القبض على صاحبة حساب ادعت أنها ابنة الرئيس الأسبق مبارك

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد

رمضان صبحي يغادر قسم شرطة أبو النمرس بعد إخلاء سبيله بكفالة 100 ألف جنيه

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفائزون في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الموسيقيين (انفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم كي الماشية بالنار لتمييزها؟ الإفتاء تجيب

موعد الأيام البيض لشهر صفر 2025

هل ارتكب محمد صلاح إثما؟ علماء الأزهر يحسمون الجدل حول زيارة نجم ليفربول لمعبد بوذي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads