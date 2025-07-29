المؤبد لعامل وتغريمه 200 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد على عامل، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص، كما قضت ببراءة المتهم الثاني، بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

المؤبد لعامل وتغريمه مبلغا مالىا قدره 200 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

أحالت النيابة العامة القليوبية المتهمين:- "بلال أ ر ع" السن: ١٩ سنة - عامل - ومقيم في: - عزبة القطاوي - بهتيم ثاني شبرا الخيمة، و"سيف م ج ع" السن: ١٩ سنة - عامل - ومقيم في: بهتيم قسم ثاني شبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥ قسم ثاني شبرا الخيمة المقيدة برقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنهما بتاريخ ١/١ / ٢٠٢٥ بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حازا جوهرين مخدرين (هيروين، indazole carboxamides)، وكان ذلك بقصدي الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواه".

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