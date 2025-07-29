مقابل 40 مليون يورو، برشلونة يروج للسياحة بدولة إفريقية

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية ان نادي برشلونة وقع عقدًا مع حكومة الكونغو الديموقراطية مقابل 40 مليون يورو لمدة 4 سنوات.

برشلونة يروج للكونغو

العقد ينص على ارتداء برشلونة شعار تسويقي للبلد كوجهة سياحية في قميص التدريبات خلال المواسم الأربعة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن حكومة الكونغو لديها بالفعل اتفاق مشابه مع ناديي موناكو وميلان.

ويستعد برشلونة بقوة تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك الموسم الجديد بعد الفوز بالثلاثية المحلية في الموسم الماضي.

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