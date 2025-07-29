رشاد عبده عن تصريحات رئيس الوزراء بشأن الوضع الاقتصادي: تحسن خادع

حذر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، من المبالغة في التفاؤل بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن التأثيرات الفعلية على المواطن لا تزال محدودة رغم تراجع سعر الدولار وتأكيدات الحكومة بتجاوز الأزمة.

اتفاق 10 سنوات مع صندوق النقد.. لكن أين النتائج؟

وأكد عبده، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي كان لمدة 10 سنوات وتنتهي هذا العام، مضيفًا:"لكننا لم نرَ حتى الآن انعكاسًا حقيقيًا على أرض الواقع، لا في انخفاض أسعار السلع، ولا في تحسين أوضاع المواطن بشكل ملموس."

وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن تجاوز الأزمة تبدو غير واقعية من وجهة نظره، قائلًا: "لا نريد أن نرسم صورة وردية ثم نصدم المواطنين بعودة ارتفاع الأسعار".

تراجع في الإنتاج المحلي.. والدولار ينخفض دون تأثير

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر لا تزال تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الخارج، ما يجعل السوق عرضة للتقلبات الدولية.

ورغم انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة، إلا أن الأسعار في الأسواق ما زالت مرتفعة، مؤكدًا: "لم نشهد تشغيلًا واسعًا للمصانع، ولا توسعًا في القدرة التصديرية، ولا تحسنًا ملموسًا في فرص العمل أو الأحوال الاقتصادية".

لا يجب التعويل على تصريحات صندوق النقد

وانتقد عبده محاولة صندوق النقد الدولي تصدير فكرة أنه ساهم في تحسن الوضع الاقتصادي بمصر، معتبرًا أن هذه الرسالة "خادعة"، ولا تتماشى مع الواقع المعاش.

وقال: "لا أراهن على تصريحات صندوق النقد، ويجب علينا كدولة وحكومة أن ننهض بدورنا الحقيقي في تنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة، عبر دعم الإنتاج، وتحفيز التصدير، وتوفير بيئة استثمارية حقيقية".

المطلوب: تحرك فعلي داخلي لا وعود خارجية

واختتم الدكتور رشاد عبده تصريحه بالتأكيد على أن التحسن لن يحدث في المدى القصير ما لم تُنفذ إصلاحات جادة داخليًا، مؤكدًا أن الطريق للخروج من الأزمة يبدأ من إصلاحات حقيقية في ملفات الصناعة، الزراعة، التشغيل، والتصدير، لا الاكتفاء بالرهان على قروض أو برامج دولية فقط.

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