مدبولي: المؤشرات الاقتصادية إيجابية والأسعار لا تعكس هذا التحسن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ، خاصة على مستوى سعر الصرف وتوافر مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري أصبحت إيجابية بشكل واضح، إلا أن أسعار السلع لا تزال لا تعكس هذا التحسن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود خفض الأسعار بمشاركة عدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية، على رأسهم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، وعدد من رؤساء غرف الصناعات النوعية.

وقال مدبولي إن الدولة واجهت في الفترة الماضية تحديات اقتصادية صعبة، إلا أن المرحلة الحالية تشهد تحسنًا ملموسًا على مختلف الأصعدة، خاصة مع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، مما يستوجب تحركًا فعليًا نحو خفض أسعار السلع في الأسواق.

وطالب رئيس الوزراء بضرورة التوافق بين جميع الغرف التجارية على تخفيضات حقيقية في الأسعار، بما يتناسب مع التحسن الاقتصادي الحاصل، مشددًا على أهمية أن يشعر المواطن بنتائج هذه السياسات على الأرض.

وأضاف أن الحكومة وفرت جميع متطلبات الإنتاج، بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، من العملة الصعبة ومستلزمات المصانع، ما يُعد حافزًا كبيرًا لخفض تكاليف الإنتاج وبالتالي تقليل أسعار السلع النهائية.

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