الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: المؤشرات الاقتصادية إيجابية والأسعار لا تعكس هذا التحسن

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
ads

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ، خاصة على مستوى سعر الصرف وتوافر مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري أصبحت إيجابية بشكل واضح، إلا أن أسعار السلع لا تزال لا تعكس هذا التحسن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود خفض الأسعار بمشاركة عدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية، على رأسهم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، وعدد من رؤساء غرف الصناعات النوعية.

وقال مدبولي إن الدولة واجهت في الفترة الماضية تحديات اقتصادية صعبة، إلا أن المرحلة الحالية تشهد تحسنًا ملموسًا على مختلف الأصعدة، خاصة مع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، مما يستوجب تحركًا فعليًا نحو خفض أسعار السلع في الأسواق.

وطالب رئيس الوزراء بضرورة التوافق بين جميع الغرف التجارية على تخفيضات حقيقية في الأسعار، بما يتناسب مع التحسن الاقتصادي الحاصل، مشددًا على أهمية أن يشعر المواطن بنتائج هذه السياسات على الأرض.

وأضاف أن الحكومة وفرت جميع متطلبات الإنتاج، بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، من العملة الصعبة ومستلزمات المصانع، ما يُعد حافزًا كبيرًا لخفض تكاليف الإنتاج وبالتالي تقليل أسعار السلع النهائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سعر الصرف مؤشرات اداء الاقتصاد المصري انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه اسعار السلع الغرف التجارية

مواد متعلقة

أحمد الوكيل: انطلاق أوكازيون 4 أغسطس بتخفيضات حقيقية

رئيس غرفة القاهرة: تراجع مرتقب في أسعار الحديد والإعلان الأسبوع المقبل

وزيرة التضامن: 800 ألف حالة جديدة في "تكافل وكرامة" خلال عام.. ولا قوائم انتظار للبطاقات

مايا مرسي: منظومة إلكترونية جديدة لمتابعة دور الأيتام.. وإغلاق 49 دار رعاية مخالفة

وزيرة التضامن: أجرينا كشف مخدرات على 55 ألف سائق بعد حادث فتيات الطريق الدائري الإقليمي

الحكومة: زيادة قيمة المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 25%

فيديو لـ "مركز معلومات مجلس الوزراء" يكشف جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية في مصر

مدبولي: الحرف التراثية أولوية وتكليف بالتنفيذ الفوري للاستراتيجية الوطنية

الأكثر قراءة

بعد انتشار مقاطع فيضانات إثيوبيا، باحث يكشف حقيقة فتح بوابات سد النهضة ووصول المياه لمصر

القبض على مروة يسري ابنة حسني مبارك المزعومة

قبل انعقاد لجنة التسعير التلقائي، تعرف على أسعار البنزين بعد رفع الدعم

مصدر يكشف تفاصيل اصطدام قطار الإسكندرية بنهاية رصيف 1 في محطة مصر

التعليم العالي: تحديث كتيب البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية للعام 2025/ 2026

حذر من دعوات جر البلد لحرب عسكرية، توفيق عكاشة: البعض يرغب في إسقاط مصر

الخطيب يتدخل لحسم ملف تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

ضبط 750 كيلو مخدرات، نص أمر إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات

خدمات

المزيد

انخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

جنيهان انخفاضا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالأسواق

سعر الأسترلينى أمام الجنيه، سجل 65.55 جنيه بالمركزى المصرى

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

الفائزون بجوائز الدولة للتفوق لعام 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فقه المرأة، ما حكم صلاة المرأة عند زيادة مدة الحيض عن عادتها الشهرية؟

حكم الزواج في شهر صفر وفضائله

هل يجوز تمثيل الآيات القرآنية بصور توضيحية بغرض تسهيل فهمها؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads