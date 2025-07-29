لـ خلاف على جنيه.. راكب يطعن سائق أجرة فى الإسكندرية

طعن راكب سائق سيارة أجرة (ميكروباص) أعلى كوبري سيدي جابر شرق محافظة الإسكندرية مساء اليوم، وذلك عقب نشوب خلاف بينهما على قيمة الأجرة، بسبب "جنيه واحد" طلبه السائق من الراكب.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من أهالي منطقة سيدي جابر عن طعن أحد الركاب لسائق سيارة أجرة، بسبب الخلاف علي قيمة الأجرة.

وعلي الفور انتقل إلى مكان الواقعة الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارة الإسعاف لمكان البلاغ

وتبين إصابة سائق سيارة ميكروباص، وكثفت الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الحادث والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم نقل السائق إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة للعرض علي جهات التحقيق

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