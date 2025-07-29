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خارج الحدود

وزير الخارجية السعودي يعلن اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين

وزير الخارجية السعودي،
وزير الخارجية السعودي، فيتو

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إنه تم اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين، حيث تضم مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية، والأمنية والإنسانية، والاقتصادية، والقانونية، وسردية استراتيجية لتشكل بذلك الإطار المتكامل والقابل للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق السلم والأمن للجميع.

 

اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين

ودعا وزير الخارجية السعودي  إلى تأييد الوثيقة الختامية قبل اختتام أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عبر إبلاغ بعثتي السعودية وفرنسا، جاء ذلك في فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

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وبدأت، مساء الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

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وشهد اليوم الأول زخمًا واسعًا وتوافقًا على تسوية "عادلة" للقضية الفلسطينية وإدانة "تجويع غزة"، فيما اعتبرت الولايات المتحدة أن المؤتمر "سيُقوّض جهود تحقيق السلام"، بينما تدرس بريطانيا خطة للاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، لتهدئة الضغوط المتزايدة من داخل حزب العمال الحاكم.

وقال وزير الخارجية السعودي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إن السعودية تؤمن بأن تحقيق الأمن والازدهار في المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني، ونيله حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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وزير الخارجية السعودي مؤتمر حل الدولتين السعودية فرنسا

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