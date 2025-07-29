طب قصر العيني تكرم الدكتور حسام موافي بعد حصوله على جائزة الرواد

نظمت كلية طب قصر العيني، بجامعة القاهرة، اليوم العلمي السنوي لقسم الحالات الحرجة، تحت عنوان "ملتقى العقول"، وذلك برعاية الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبرئاسة الدكتور طارق الجوهري، رئيس قسم الحالات الحرجة.

اليوم العلمي لقسم الحالات الحرجة

حضر اليوم العلمي، وكلاء الكلية الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنميه البيئه، والدكتورة حنان مبارك وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب٠

وشارك في فعاليات الملتقى الدكتور شريف مختار، أستاذ طب الحالات الحرجة والمؤسس الأول للقسم بجامعة القاهرة، والدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، كرؤساء شرفيين للملتقى، إلى جانب حضور عدد من أساتذة الطب وأعضاء هيئة التدريس.

وتضمن البرنامج العلمي مجموعة من الجلسات والمحاضرات المتخصصة التي ناقشت أحدث المستجدات في طب الرعاية الحرجة، والتحديات المعاصرة في التدريب والتعليم الإكلينيكي في هذا التخصص الحيوي.

اليوم العلمي لقسم الحالات الحرجة

وأكد الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، أن قسم الحالات الحرجة يُعد من الأقسام الرائدة داخل قصر العيني، إذ أرسى دعائمه الدكتور شريف مختار، وتولى استكمال مسيرته الدكتور حسام موافي.

وأشار إلى أن وحدة الرعاية الحرجة كانت نواة لتأسيس تخصص الحالات الحرجة في مصر، وأسهمت في تخريج أجيال من الأطباء المتميزين الذين ساهموا في تطوير هذا المجال محليًا ودوليًا.

اليوم العلمي لقسم الحالات الحرجة

وكرم الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، والدكتور طارق الجوهري، رئيس القسم، خلال الملتقى، الدكتور حسام موافي، تقديرًا لمسيرته العلمية والمهنية، وبمناسبة حصوله على "جائزة الرواد".

وأشار صلاح في كلمته إلى أن الدكتور حسام موافي ليس فقط أحد أعلام الرعاية الحرجة، بل يعد نموذجًا يحتذى به على المستويين العلمي والإنساني، لما يجمعه من رصيد علمي كبير، ومكانة بارزة في مجال الطب، إلى جانب إسهاماته الدينية والعلمية.

اليوم العلمي لقسم الحالات الحرجة

وتقلد الدكتور حسام موافي العديد من المناصب، كما حصل على لقب الطبيب المثالي ست مرات متتالية، وله تأثير واسع في مجالي التعليم والخدمة الطبية.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف مختار إن "قصر العيني يُعد كعبة الطب"، مشيرًا إلى أن وحدة الحالات الحرجة خرّجت عددًا كبيرًا من الكوادر الطبية المؤهلة، والتي أثرت العمل الطبي داخل مصر وخارجها.

اليوم العلمي لقسم الحالات الحرجة

وأشار الدكتور حسام موافى إلى أن قسم الرعاية الحرجة يمثل ركيزة أساسية في المنظومة الطبية، وأن ما تحقق من إنجازات داخل هذه الوحدة يعكس تميز المدرسة الطبية التي تأسست في قصر العيني، مؤكدًا أن الرسالة التعليمية والإنسانية هي ما ميّز هذا التخصص منذ نشأته.

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